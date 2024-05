Coalición por el Bierzo deja la puerta abierta a una moción de censura con el PSOE pero sin Olegario Ramón

Iván Alonso y David Pacios, de Coalición por el Bierzo, han ofrecido una rueda de prensa este miércoles para pedir al PSOE de Ponferrada que comunique “de manera oficial” su propuesta de moción de censura, después de que el líder de los socialistas, Olegario Ramón, “dejara caer” en varios medios de comunicación esta opción que los bercianistas tachan de “propuesta forzada”. “Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial, ni propuesta, ni programa, ni tan siquiera ha habido una reunión, nada. Parece que el PSOE le ha debido de decir a Olegario Ramón “mira a ver…” y efectivamente, mira a ver”, señalaba Alonso.

Lo que más ha llamado la atención de los dos miembros de CB en el Ayuntamiento de Ponferrada es que “de haber una moción de censura, ¿Quién es el alcalde? ¿El mismo que ostenta el cargo de presidente del Consejo Comarcal del Bierzo?”, se preguntan, a la vez que afirman que, desde su punto de vista, “no debe ser Olegario Ramón el que encabece el PSOE, porque con este señor no vamos a ningún lado, con sus propuestas, maneras y el trato”.

Asimismo, Coalición por el Bierzo señala que “recientemente Ramón dijo en un medio de comunicación que CB tenia propuestas populistas e incluso algunas que son auténticas majaderías”. Es por ello que “no entendemos que pida hacer una moción de censura a este grupo municipal, compuesto de personas majaderas y populistas”.

En cuanto al “tema programático”, dice Iván, “hay un choque frontal, porque no aceptamos su opinión sobre el turismo de Ponferrada o la propuesta de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)”, una propuesta “totalmente contraria” a lo que opina Coalición por el Bierzo, que desde el principio se opuso a que saliera adelante con su planteamiento inicial.

A pesar de aclarar que “ahora mismo” este grupo municipal no tiene motivos para una moción de censura, han dejado la puerta abierta a una reunión con el PSOE en la que “nos expliquen qué quiere el Partido Socialista, para qué quieren una moción de censura y quién sería el candidato”, ya que hacia Olegario Ramón muestran una “desconfianza total y absoluta”.

Por último, Iván Alonso ha instado al líder de los socialistas en la capital berciana a que “hable algún día del pacto real por el que accedió a la alcaldía con Pedro Muñoz”.

Situación económica del Ayuntamiento de Ponferrada

El pasado viernes 3 de mayo el PSOE denunciaba el “auténtico despilfarro” del equipo de Gobierno actual tras entrar en déficit el Ayuntamiento de Ponferrada. Al respecto, Coalición por el Bierzo ha asegurado que “lo único cierto” es la subida en el gasto en más de un 10% “por las reclamaciones de puestos de trabajo que realizó Cartón de la mano de Ramón”, señalan. “Todo lo bueno producto de Olegario Ramón, todo lo malo, producto de los demás”.

Los bercianistas también atribuyen la subida del gasto a las licitaciones del último semestre para el medio rural, de las que se sienten “profundamente orgullosos”. “Cuando no tienes remanentes es porque has licitado y has adjudicado, y eso se hizo en los últimos 6 meses del año”, reiteraba Alonso.