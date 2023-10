Ayuntamiento de Igüeña / QUINITO

Desde la agrupación local de Coalición por el Bierzo en Igüeña piden que la Junta de Coordinación de Subvenciones creada en el pleno de organización celebrado el pasado 30 de junio de 2023 para solicitar subvenciones para el municipio "no se reúna sin causa justificada", alegando que "esta gestión podría realizarse por una sola persona y de igual manera podría trasladarse al pleno", que tiene un máximo de 12 sesiones al año a razón de 150 euros por sesión. La Junta de Coordinación de Subvenciones tiene un máximo de 36 sesiones anuales, a 150 euros por sesión por miembro.

"No sería ético que las Juntas de Gobierno Local, comisiones informativas y demás órganos colegiados se reúnan sin causa justificada, ya que no se puede permitir el gasto innecesario de dinero público, el cual el ayuntamiento asegura no poseer para dejar que se empadrone un vecino en Montes de la Ermita por no garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad, pero sí para llegar a gastar hasta 14.100 euros por asistencia a plenos, Juntas de Gobierno, comisiones informativas, Juntas de Coordinación de Subvenciones y Mancomunidad... Y visto el volumen de trabajo de este ayuntamiento, no justifica más órganos colegiados que no sea el pleno. Recordemos que el Ayuntamiento de Igüeña es un municipio de 1.108 habitantes", sostienen en el escrito emitido a los medios de comunicación.

Coalición por el Bierzo en Igüeña "no se opone a que el equipo de gobierno se organice de la manera que considere más conveniente para regir de la manera más beneficiosa el día a día de nuestro municipio, pero vamos a ser especialmente vigilantes con la efectividad del trabajo realizado. Los recursos son limitados y el coste económico para nuestro municipio es alto, por tanto, debe corresponderse con un trabajo consecuente y nuestros convecinos deben tener conocimiento. Convecinos a los que nos comprometemos a trasladar cualquiera de estas cuestiones, dentro de nuestro deber como oposición, que siempre es constructiva y colaborativa sin que ello deje de lado el control y la denuncia en caso de no cumplir con la adecuada función de gobierno", concluyen.

Cabe recordar que en la pasada legislatura el Ministerio, en los antes conocidos como Planes del carbón, concedió subvención para 10 proyectos de inversión en el Bierzo, de los cuales 2 de ellos fueron para el municipio de Igüeña, además de participar en un porcentaje alto en el proyecto de Plantación de castaños.