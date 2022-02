Coalición por El Bierzo- El Bierzo Existe confiesa en León que "sentimos que hay una falta de empatía con nuestra comarca"

Coalición por El Bierzo-El Bierzo Existe ha confesado hoy en León que "sentimos que hay una falta de empatía para con el Bierzo desde León y eso ha calado en la sociedad berciana porque no podemos entender como León ah permitido que llegue aquí el AVE y no comunicar dos ciudades como León y Ponferrada que son dos áreas económicas bien diferenciadas". Así lo ha explicado el portavoz de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, quien, sin embarho, ha asegurado que "para nosotros no hay fronteras".

El candidato a las Cortes de la Junta de Castilla y León por Coalición por El Bierzo-El Bierzo Existe, Raúl Rodríguez, señaló que "somos un partido que quiere luchar por y para el bBerzo. Para nosotros no hay fronteras por eso queremos traer propuestas a las regiones colindantes con la Comarca".

Desde Coalición por El Bierzo-El Bierzo Existe pusieron ejemplos como el Observatorio Astronómico en Foncebadón, poner en marcha un centro global de peregrinaje en Astorga y convertir la zona de Babia en una tierra de ensueño y relajación, por ello "queremos proponer un parador en esta zona".