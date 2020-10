Coalición por el Bierzo pide a la Junta diálogo con los hosteleros

Terraza de un bar en Ponferrada / EBD

Coalición por el Bierzo ha mostrado en un comunicado su apoyo a la hostelería de la comarca y solicita a la Junta de Castilla y León más diálogo con el sector acerca de los horarios de cierre y el toque de queda impuesto en toda la región.

Los bercianistas recuerdan que, según el propio Ministerio de Sanidad, el sector de la restauración aporta un 3,5 por ciento de los contagios de COVID-19 desde su reapertura en mayo y “en su inmensa mayoría ha invertido en las medidas de seguridad necesarias”, lamentando que ahora “nuevamente se les castiga con unos horarios incompatibles con su actividad de tarde y noche”. En este sentido, aunque alaban la iniciativa de los restaurantes de adelantar el horario de cenas a las 20.00 horas, no olvidan que ese es el horario en el que mucha gente finaliza su jornada laboral “y a partir de las 21.00 horas es poco viable el servicio”.

El comunicado de Coalición también critica la falta de razones aportadas por la Junta a la hora de establecer el toque de queda más temprano que otras comunidades y pide al Gobierno regional más información: “Lo que la población está recibiendo es falta de información o información confusa y cambios de criterio continuos que están provocando desconfianza, sensación de desgobierno e improvisación y estrés añadido”.

Por todo ello, los bercianistas piden a la Junta un diálogo “inmediato” con los hosteleros para recoger sus propuestas respecto al horario del toque de queda, al tiempo que pide incrementar las inspecciones a los locales de restauración para comprobar que cumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para la prevención del COVID-19, sancionando “con dureza” a los que no lo hagan. Además, solicitan que se tenga en cuenta la “especial distribución poblacional del Bierzo”, que no permite a los ciudadanos desplazarse y retornar a sus domicilios tras acudir a establecimientos que no se encuentran en su localidad.