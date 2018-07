Coalición por el Bierzo pide la destitución de la consejera de Cultura “por mentir públicamente” sobre la Cruz de Peñalba

Pedro Múñoz dice que el director del Museo de León está “empeñado” en que no viaje a Ponferrada y “conchabado” con el ejecutivo autonómico

Imagen de la Cruz de Peñalba. / QUINITO

Coalición por el Bierzo pide al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la destitución inmediata de la consejera de Cultura, Josefa García Cirac, por “mentir públicamente sobre los supuestos informes que, según ella, desaconsejan el traslado a Ponferrada de la Cruz de Peñalba para su exposición”. Así lo anunció este miércoles el diputado provincial de la formación, Pedro Muñoz, durante el pleno ordinario celebrado en la institución, en el que también pidió la dimisión de la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho.

“No voy a pasar el bochorno de leer las últimas líneas de la respuesta dada”, dijo respecto a la contestación al requerimiento hecho a la Consejería para conocer los argumentos que la consejera dijo que avalaban la negativa a exponerla en la capital del Bierzo.

“Es la cruz que llevamos algunos porque hay un señor -en alusión al director del Museo de León- empeñado en que no se mueva y conchabado con la Consejería. Es una respuesta sonrojante y bochornosa y hasta aquí hemos llegado”, remarcó antes de considerar “una burla y un engaño a la provincia” que la Consejería derive la responsabilidad sobre el asunto al Ministerio de Cultura, señalando que es el competente para decidir sobre la cuestión y que en su momento se elaborarán los informes pertinentes “con lo que está admitiendo que no hay ningún informe relevante”. “Hay muchas formas de corrupción y ésta es la peor, el escaqueo y eludir la responsabilidad”, dijo, remitiéndose a un Ministerio “que lleva unas semanas funcionando”. El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, adelantó que el PP no apoyará la moción que reclame la dimisión de la consejera.