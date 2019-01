CB pide la dimisión del teniente de alcalde de Toral de los Vados por la intoxicación por marihuana de varios asistentes a una fiesta

Ayuntamiento de Toral de los Vados. / QUINITO

Los representantes de Coalición por el Bierzo en Toral de los Vados, Pedro González y Roberto Amigo, han pedido la dimisión del teniente de alcalde del municipio, Sergio García, por “involucrar al Ayuntamiento en la fiesta de fin de año celebrada en Ferradillo en la que varias personas resultaron intoxicadas tras ingerir un pastel elaborado con marihuana”.

Según la nota hecha pública por CB, García debe dimitir porque, o bien conocía que en dicha fiesta se iba a distribuir droga y no lo denunció, o bien no procedió a dicha denuncia tras conocer los hechos, dado que “como él mismo declara, su participación en la fiesta no era a título particular, sino como representante del Ayuntamiento que colaboraba en el evento”.

En la misma misiva, los bercianistas anuncian que presentarán una batería de preguntas en el próximo pleno del Ayuntamiento para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.