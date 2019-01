Coalición por el Bierzo pone en valor sus actuaciones en Ponferrada durante 2018

Iván Alonso, Pedro Muñoz y Pedro Quintana / EBD

El portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, hizo balance este miércoles de las actuaciones llevadas a cabo durante 2018 por las dos concejalías que ostenta su grupo, Medio Rural, a cargo de Iván Alonso, y Bienestar Social, de la que es responsable el propio Muñoz.

En lo referente a Medio Rural, Pedro Muñoz destacó el “ingente trabajo” que se desarrolló durante un año marcado por las actuaciones de emergencia ante tormentas, incendios y riadas: “Hemos trabajado en centenares de kilómetros de viales y miles de metros cuadrados de espacios públicos”, señaló, “estableciendo una nueva forma de relación con los responsables de juntas vecinales y barrios para consensuar obras”.

Asimismo, puso en valor el “estudio, reactivación y consolidación” de la Tebaida, con el objetivo de ampliar el BIC, que espera que se logre pronto. También apuntó los trabajos realizados en las excavaciones de Compludo, “una zona que llevaba medio siglo abandonada”, o el plan especial BIC de Salas de Los Barrios.

En cuanto a Bienestar Social, Muñoz puso el acento en la cantidad de personas atendidas, “casi un tercio de los habitantes del municipio, gracias al gran nivel de los funcionarios y profesionales de la concejalía”. En este aspecto destacó el trabajo en las escuelas infantiles municipales, “que han puesto a nuestras guarderías al primer nivel de España” y la labor de divulgación de las ayudas, que ha llevado consigo un incremento de las mismas.

De cara al futuro, el principal proyecto pasa por un estudio que ayude a diagnosticar la soledad y establecer las estrategias necesarias para luchar contra este problema que afecta sobre todo a personas mayores.

Por último, Pedro Muñoz recordó su papel como diputado provincial, donde “hemos tendido puentes al diálogo para facilitar el gobierno de la institución, lo que ha llevado a una inversión histórica en el Bierzo tanto en cantidad como en calidad”, poniendo como principal ejemplo la nueva carretera de acceso al valle del Oza a través del Alto de la Cruz.

Críticas a la oposición

En su balance anual, el portavoz de Coalición por el Bierzo también tuvo palabras para la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada, a la que definió como “el perro del hortelano” y acusó de “no hacer balance de sus actuaciones y sí criticar las de los demás. No tengo claro que hayan hecho lo que les encomendaron las urnas”.

En este sentido, recordó que “no dicen que muchas veces no se ha hecho nada porque ellos, como gobierno opositor, no lo permitieron. ¿Por qué no han hecho mayoría de gobierno si son 16 contra nueve?”. Muñoz emplazó a la oposición a “hacer balance y examen de conciencia de lo que están haciendo en el Ayuntamiento de Ponferrada” y pronosticó que “a este enfrentamiento entre dos grupos que se odian y están en guerra permanente sólo pueden ponerle fin los ponferradinos el próximo mes de mayo”.