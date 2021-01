CB reprocha a la Junta el traslado de pacientes desde El Bierzo a otros hospitales

Hospital El Bierzo / QUINITO

En los últimos días, se ha procedido al traslado de pacientes desde el Hospital El Bierzo, dada la situación generada por la pandemia de la covid-19. De acuerdo con el último informe de la Junta de Castilla y León, la situación en el centro sanitario de referencia para las comarcas del Bierzo y Laciana se cifra en 107 pacientes ingresados con diagnóstico de covid, 21 de los cuales están en planta. La ocupación de la unidad de cuidados intensivos es del 89 por ciento y, en planta, el 52 por ciento de las camas están ocupadas.

Este domingo, Coalición por el Bierzo (CB) ha emitido un comunicado para mostrar su solidaridad con “enfermos, familiarias y profesionales”, despues de que se haya conocido que se han dado traslados de pacientes desde el Hospital El Bierzo a otros centros de Sacyl.

Para CB, “las medidas tomadas por la Consejería de la Junta de CyL en El Bierzo” son insuficientes al haber “enfermos bercianos desperdigados por hospitales a 100 y 200 y 300 kilómetros de esta comunidad autónoma gigantesca y desigual”.

Los bercianistas lamentan “la falta de sensibilidad de la Junta, además de su nula capacidad y gestión”. “Así no se puede tratar a El Bierzo y Ponferrada, quinta ciudad de la comunidad autónoma”, reprochan los de Iván Alonso.

Responsabilizan de esta situación no solo a “la consejera de Sanidad y su nefasto equipo” sino también al presidente de la Junta “por no tomar cartas en el asunto y no enmendar a su Consejera”.

“Esta corresponsabilidad en la negligencia se traduce, entre otras cosas, en estas tristes y desesperantes noticias, a las que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado como si fuera algo normal”, aseguran desde Coalición.