Coalición ve un "cambio de rumbo" en las relaciones entre Ayuntamiento de Ponferrada y Junta

Iván Alonso. / QUINITO

Coalición por El Bierzo ha emitido un comunicado valorando la reunión mantenida por la representación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada con el presidente de la Junta de Castilla y León y los consejeros de Medio Ambiente, Infraestructuras y Movilidad.

“Esta reunión supone un cambio de rumbo en las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Ponferrada y Junta de Castilla y León, que durante 4 años han estado varadas en gran parte por la falta de iniciativa del ex alcalde. Un cambio de rumbo que se traduce en un apoyo decidido e inversiones, como así fue transmitido en la rueda de prensa posterior, enfocadas en la generación de empleo a través de muy importantes inversiones en el terreno industrial y con el establecimiento de una hoja de ruta que nos permita revertir la actual y preocupante situación a la que nos veíamos abocados”, aseguran los bercianistas.

“La economía y el empleo son los principales problemas que preocupan a los bercianos. Mientras otros disparan fuegos de artificio con polémicas artificiales, la gente tiene otras preocupaciones muy distintas, son prioridades básicas que es nuestro deber gestionar y solucionar. Hay muchas personas en graves situaciones económicas, y entre ellas, personas que tienen que emigrar por no tener acceso a un puesto de trabajo en su tierra. Parece no preocuparles, a estos políticos “fans” de las redes sociales, la desafección hacía la política que supone tan enorme porcentaje de abstención, ‘ganadores de elecciones’ que no llegan a una quinta parte del censo electoral, y no parece llamarles la atención algo tan preocupante, motivado por el alejamiento de los problemas reales del ciudadano”, dice CB.

“Detectamos una enorme expectación e ilusión entre la ciudad, esperando ese cambio de rumbo que ya ha comenzado. Mientras el señor Olegario Ramón cerraba Ponferrada, cerraba inversiones comercio y calles, este nuevo equipo de gobierno quiere abrirla a las inversiones, al comercio y a la ciudadanía” concluyen.