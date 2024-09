Coelho insta a Campos a extender sus “airadas reivindicaciones” al Ministerio de Sanidad

La procuradora berciana en las Cortes de Castilla y León, Beatriz Coelho Luna, ha defendido este domingo “el trabajo de la Junta de Castilla y León para dar solución a la falta de profesionales sanitarios en el Hospital El Bierzo utilizando todas las medidas a su alcance” y recuerda a Javier Campos que “el incremento del número de plazas MIR para paliar el déficit estructural de facultativos es competencia del Gobierno de España, que continúa de brazos cruzados ante esta situación que afecta, no solo al hospital del Bierzo, sino a todo el Sistema Nacional de Salud”.

En este sentido, la procuradora berciana insta a Campos a que, por una vez, “extienda sus airadas reivindicaciones al Ministerio de Sanidad, único capacitado para resolver la falta de profesionales sanitarios de algunas especialidades, como es el caso de los oncólogos” subrayando que se trata de un problema que, por mucho que nos empeñemos, no puede resolverse unilateralmente desde la Junta de Castilla y León. Nos encontramos ante un serio problema de Estado y es el Ministerio el que tiene la competencia y responsabilidad, como bien reconoció la propia ministra de Sanidad días después de su toma de posesión cuando declaró: “que volvamos a tener profesionales sanitarios es competencia del ministerio”.

La realidad es que el Ministerio es quien planifica las necesidades de profesionales en el SNS, acredita las Unidades docentes, regula y convoca la prueba MIR, por tanto es responsable único de la falta de profesionales en España y, por ende, en el Hospital El Bierzo, sin embargo “no hemos oído reclamación alguna a la ministra ni por parte de Javier Campos ni por parte del PSOE regional o provincial”.

“Después de pedir reiteradamente soluciones, por fin se ha escuchado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y, para que no queden plazas MIR sin ocupar, se ha propuesto suprimir la nota de corte en la próxima convocatoria MIR, pero llega dos años tarde, con un balance de 400 plazas perdidas. Si se hubieran atendido a tiempo las peticiones no habría quedado ninguna plaza sin cubrir”, lamenta Coelho, asegurando que “si a día de hoy no han podido cubrirse las plazas vacantes ni las plazas cuyos ocupantes se encuentran situación de baja médica, es debido a que la bolsa de empleo de Sacyl está agotada y la búsqueda activa que se ha realizado en diversos ámbitos no ha dado frutos al no haber médicos disponibles a los que ofertar dichas plazas”.

“El Ministerio ha dejado pasar la oportunidad para reducir el déficit de profesionales con la reciente aprobación de la oferta de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia, mientras que Castilla y León sí hace los deberes en el ámbito de sus competencias: ha incorporado 755 plazas para el año que viene -el 96% de las 787 acreditadas por el Ministerio de Sanidad-, que se incrementan un año más respecto de las 744 de 2023 o las 735 de 2022″.