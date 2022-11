Los restos de un cohete chino fuera de control caerán a la Tierra con España en su trayectoria

Los restos de uno de los módulos del cohete chino Larga Marcha-5B Y4 caerán sin control sobre la Tierra en la mañana de este viernes y España está en su trayectoria. Así lo ha monitorizado la agencia europea de vigilancia espacial EUSST (EU Space Surveillance and Tracking), que calcula su caída a la superficie terrestre en torno a las 9.50 horas (hora peninsular española), con un margen de unos 30 minutos.

Aunque lo normal es que los restos de esta chatarra espacial se desintegren en su reentrada a la atmósfera y las partes que resistan caigan sobre los océanos, los cálculos de la agencia de vigilancia incluyen varios pasos sobre tierra firme en la Península Arábiga y el sur de Europa, incluyendo España y el norte de Portugal, lo que ha provocado el cierre del espacio aéreo en algunas zonas, como Cataluña, tal y como informa El Periódico, aunque el tráfico se restableció a las 9.38 de la mañana.

No es la primera vez que China deja caer partes de sus cohetes sin control alguno sobre la Tierra, un comportamiento que la NASA ha catalogado como poco responsable.

El Larga Marcha-5B Y4 despegó el pasado lunes para colocar en órbita un módulo de la estación espacial china.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB

— EUSST (@EU_SST) November 4, 2022