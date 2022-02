El Ayuntamiento avanza en la cesión para su conversión en Colegio Mayor del edificio de la antigua Escuela Hogar

Escuela Hogar de Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada ha acordado los nombramientos de la concejal de Cultura y de una técnico del Ayuntamiento como miembros de la comisión mixta que se constituirá con la Universidad de León y que tendrá por encargo la redacción de un convenio entre dichas administraciones de cara a la cesión por parte del municipio del edificio de la antigua Escuela Hogar para su conversión en un Colegio Mayor.

Este inmueble, en la Gran Vía Reino de León, pasará a estar gestionado por el Campus una vez se apruebe dicho convenio, cuya redacción y aprobación es una condición de la cesión aprobada por el Ayuntamiento de Ponferrada en septiembre del pasado año 2021.

Con estos nombramientos, se da un paso necesario para que pueda implantarse en Ponferrada dicha residencia de estudiantes en lo que antes fue la Escuela Hogar, cuya actividad cesó el año pasado.

Sin Escuela Hogar en Ponferrada

Con la convocatoria de elecciones autonómicas, no hay novedades en las comunicaciones del gobierno de la Junta al respecto de la Escuela Hogar pero para la concejalía de Bienestar Social las expectativas son casi nulas: “quienes nos han mentido, nos van a volver a mentir”.

Lorena González ha lamentado los, a su juicio, continuos falsos compromisos del gobierno de Castilla y León a este respecto. La ahora concejala recuerda que en su época de diputada autonómica, siendo consejero de Educación Fernando Rey, se preguntó por la continuidad de este servicio, asegurándose desde el ejecutivo autonómico que no existía intención alguna de suprimirlo, como finalmente así fue.

Cuando este cierre se anunció, la Junta se comprometió, aseguran desde el Ayuntamiento de Ponferrada, a realizar una inversión de 1,5 millones de euros en el colegio Luis del Olmo (en el polígono de las Huertas del Sacramento, conocido como colegio de La Puebla). Con ese montante, el colegio, que según Lorena González “se cerró para mantener dos conciertos en la zona”, se habilitaría como sede de la nueva Escuela Hogar. Este compromiso es negado ahora por la Junta, lo que a juicio de la concejala es otra mentira.

La Escuela Hogar nació como un servicio educativo para jóvenes del rural que debido a las comunicaciones de la época (se abrió en los años 70) no podían ir y venir todos los días a Ponferrada. En años posteriores, se convirtió en un servicio social donde jóvenes de familias vulnerables eran tutorizados de lunes a viernes, acompañados al médico y orientados.

Para la Concejalía, el compromiso de la Junta de “garantizar la escolarización” de estos niños es insuficiente y además lo recoge la ley. Lorena González ha expresado su temor de que en la próxima legislatura no solo no se recupere este servicio sino que se vean recortadas otras políticas sociales, expectativa que alimenta el hecho, en su opinión, de que entre las condiciones expresadas por Vox para apoyar a Fernández Mañueco no haya habido mención alguna a mejoras en Sanidad, Educación o Servicios Sociales imprescindibles como la dependencia y en cambió se haya apuntado contra la Memoria Histórica o la “ley de 2010 que nos protege a las mujeres de la