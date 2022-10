El AMPA del colegio Ribas del Sil se enfrenta a Educación para conseguir la jornada continua

CEIP Ribas del Sil en Palacios del Sil. / Educacyl

El AMPA Santa Bárbara del colegio Ribas del Sil de Palacios del Sil ha lanzado un llamamiento desesperado a los medios de comunicación ante la imposibilidad de conseguir la jornada continua en el centro que facilite la conciliación familiar de los 17 alumnos que actualmente acuden a este colegio.

Según explican en su comunicado, tanto desde Inspección como desde la Dirección Provincial insisten en que el colegio no cumple la norma para optar al cambio a jornada continua, ya que ésta exige cinco tardes de clases extraescolares, pero por su tamaño el centro sólo cuenta con tres profesores a jornada completa que no pueden cubrir esos horarios.

El AMPA lamenta que esta norma “sea igual para un colegio de 500 niños que para uno de cinco. Habrá quien piense en que la solución está en que cada profesor haga más de una tarde, pero ellos tampoco pueden sobrepasar sus horas semanales. En resumen, es un círculo vicioso del que no podemos salir” y que incluso les ha llevado a bajar los brazos a la hora de realizar un proyecto que presentar a Educación “perdiendo un tiempo que no tienen ni los docentes ni nosotros” sabiendo además que no se les va a aprobar.

Actualmente, el horario escolar del Ribas del Sil es de 10.00 a 13.30 y de 15.00 a 16.30 horas, una jornada que “perjudica a niños y padres, porque si no estuvieran los familiares no se podría trabajar”. Además, “el rendimiento de los niños es menor por las tarde, sobre todo cuando llega el buen tiempo, y no pueden hacer actividades extraescolares porque muchas coinciden con el horario del centro”.

Por eso, lamentan que “los políticos se hartan de decir que hay que potenciar la conciliación familiar y que hay que ayudar a la España vaciada, pero queda muy bonito de boca porque el resto no sirve para nada” y aseguran que, en caso de que desde Educación sigan sin solucionar su problema, “nos veremos obligados a iniciar otro tipo de medidas, esperando que así nos escuche alguien. Esperamos no llegar a ese punto porque lo más importante para todos es la educación de nuestros hijos. Sólo pedimos la jornada continua, con el transporte y el comedor como lo tenemos actualmente”.