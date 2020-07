Comienza el trabajo para elaborar por consenso la Ley de Atención Residencial

La consejera de Familia presidirá el grupo de trabajo. / Ical

Los grupos de trabajo para la elaboración de la futura Ley de Atención Residencial de Castilla y León comenzarán su andadura la próxima semana y se prolongarán hasta el mes de octubre, con el fin de abordar todos los aspectos relacionados con la materia y dar luz verde a una norma “con el máximo consenso” y que se pretende que sea una realidad el próximo año dado que es una ley “muy necesaria”. Así lo declaró hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien aseveró que en estos grupos de trabajo estarán “todos los que han pedido estar” hasta un total de aproximadamente 60 personas.

El objetivo de estos grupos es abordar la elaboración del nuevo modelo residencial y hacerlo “en profundidad”, para lo que se ha contado “con toda la sociedad” para hacer una ley “del máximo consenso y participación”. El calendario de estos grupos de trabajo será “intenso” y dará comienzo el próximo 10 de julio. Desde entonces, se prolongará también durante los meses de septiembre y octubre.

“Esta ley va a estudiar todos los aspectos de la atención”, aclaró la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que entre otros aspectos se refirió a las sujeciones, pero también a las ratios y el personal de los centros. Los trabajos y las conclusiones que se obtengan se trasladarán también al Consejo Interterritorial, aseguró.

En estos próximos meses se desarrollarán diferentes ponencias para abordar los aspectos relacionados con el ámbito laboral, la visión de entidades del tercer sector y colegios profesionales, la atención centrada e la persona, las unidades de convivencia y seguridad, la atención sanitaria, la evaluación de los diferentes modelos en España y otros países, así como la perspectiva política, de los propios destinatarios y también ética, que incluirá el análisis de la eliminación de sujeciones en el ámbito residencial.

Cada grupo contará con una mesa en la que diversos expertos, bien sean miembros del grupo o invitados, darán a conocer los datos más relevantes sobre el asunto que se aborde en cada uno de los foros. Los participantes también podrán hacer aportaciones tanto sobre los grupos de trabajo como de los contenidos que quieren analizar. Tras finalizar todos los grupos, se dará un plazo para que las entidades participantes puedan presentar propuestas para el contenido de la normativa.

La consejera incidió en que el nuevo modelo residencial es “más necesario que nunca” pero aclaró que no es algo exclusivo de Castilla y León, sino que se está hablando de la reforma del modelo de atención en las residencias de España y del mundo, después de haber vivido una situación “especialmente difícil” y con las personas “más vulnerables. La disponibilidad de planes de contingencia y sectorializar a las personas, la dotación mínima de epis muy superior a la que había hasta ahora son aspectos que constituyen “el punto de partida” por lo que “hay que tenerlo en consideración en el modelo que vamos a plantear”, incidió Blanco.

En los grupos de trabajo están integrados los partidos políticos (PP, PSOE, Cs, Podemos-Equo, Por Ávila, UPL y Vox); la Gerencia de Servicios Sociales, la Consejería de Sanidad, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), los integrantes del Diálogo Social, la Asociación castellano y leonesa de residencias y servicios de atención a los mayores, la Federación castellano y leonesa de residencias de la tercera edad y Hermanas Hospitalarias, los sindicatos Satse y Cesm, la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, Caumas, la Federación Regional de asociaciones de familiares de alzheimer y otras demencias de Castilla y León, la Federación de Parkinson de la Comunidad, el Comité autonómico de entidades de representantes de personas con discapacidad de Castilla y León. También habrá representantes de diferentes órganos colegiados, de la Plataforma Social de Valladolid y de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla y León.

El primero de los grupos de trabajo tendrá lugar el 10 de julio y en él se abordará la ‘Perspectiva ética’; el 14 de julio se tratará de ‘Perspectiva laboral’; el 21 de julio será el turno para hablar de la ‘Perspectiva de diversas entidades’ y el 24 de julio sobre la ‘Perspectiva de los colegios profesionales’, antes de continuar con el trabajo ya en el mes de septiembre.

Situación de las residencias

En relación a la situación actual de las residencias de mayores en la Comunidad, Blanco reconoció que “está bien” porque se está respondiendo bien también a las visitas, aunque no ocultó que se trata de centros “susceptibles de que pueda haber algún caso” para lo que abogó por seguir los protocolos y “detectarlos a tiempo”.

La consejera no olvidó los duros momentos vividos en estos centros por la incidencia de la pandemia por el COVID-19 y aclaró que no puede hablarse de mayor afectación en centros públicos o privados. “El virus ha afectado igual, no entiende de público y privado” y cifró entre un 25 y un 30 por ciento aquellos centros en los que entró el virus, además de que recordó que el 37 por ciento de ellos “han estado limpios”.

También, en cuanto al elevado número de residentes que fallecieron en los propios centros, Blanco aclaró que es lo que ocurre habitualmente, ya que hay una parte de los residentes que fallecen en los hospitales y otros en las propias residencias.

Por último, y después de haber reclamado en otras ocasiones una mayor financiación del Gobierno para Servicios Sociales, Blanco incidió en que el Ejecutivo central tiene que “mejorarla” y aumentar el dinero para dependencia. “El Estado tiene que mejorar esa financiación” y garantizó que la Junta “estará ahí”haciendo “lo que estamos haciendo”, concluyó.