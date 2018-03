Comienzan las obras de adecuación de la carretera de acceso a Leitariegos

Las obras de adecuación de la carretera LE- 497, desde Caboalles de Abajo al puerto de Leitariegos han dado comienzo en las últimas horas, aproximadamente, a la altura del kilómetro 3. Tal y como ha explicado el alcalde de Villablino, Mario Rivas, ya se han podido iniciar los trabajos “porque no interfieren en el tráfico de esta vía”. Hay que recordar que dicha carretera es utilizada de forma habitual por los esquiadores que acuden al complejo invernal ‘Valle de Laciana-Leitariegos’ por lo que la idea inicial era que las labores no empezaran hasta finalizar la temporada de esquí. Aún así, y como las tareas de destierre no afectan para nada al tránsito de vehículos, los trabajos ya han comenzado.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 9 meses, fueron adjudicadas, semanas atrás, a la compañía Impresa Luigi Notari Spa. La actuación consistirá en la adecuación de un tramo de 400 metros de la carretera que une Caboalles de Abajo con Leitariegos que presenta deformaciones en su base. Además se procederá a la reconstrucción de un muro de sostenimiento. Los trabajos fueron un compromiso personal que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones adquirió con el alcalde ya en el año 2015 y que se ha ido dilatando en el tiempo debido a diferentes trámites ambientales especialmente el referente a la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Y es que la Junta de Castilla y León ya había incluido los trabajos en las cuentas correspondientes al año 2016.