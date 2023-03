El comité de empresa acusa a FCC de incumplir varios puntos del convenio de basura

Los responsables sindicales critican que "los servicios mínimos impuestos no están ayudando y hay noches que llegan al 100%"

Javier Gómez, presidente del comité de empresa de FCC. / QUINITO

El comité de empresa de FCC en Ponferrada denunció este miércoles que la empresa está incumpliendo varios puntos del convenio de recogida de basura y limpieza viaria de la capital berciana que podrían ser motivo de resolución del mismo, según aseguró el secretario del comité, David Lago. En concreto, hizo referencia al trabajo en domingos y festivos y el plus de productividad, así como a la subcontratación de servicios que viene estipulada en el pliego de contratación.

Al respecto, aseguran que ya han remitido escritos poniendo en conocimiento tanto de la empresa como del Ayuntamiento esta situación, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha, pero recuerdan que "si la empresa no cumple con lo que marca el pliego, debería resolverse el contrato".

Servicios mínimos

Por otro lado, en lo referente al desarrollo de la huelga, el presidente del comité de empresa, Javier Gómez, lamentó que "no somos delincuentes y no merecemos lo que nos están haciendo, con más de diez patrullas de policía en las salidas de vehículos". Además, varios trabajadores aseguraron que hay personal municipal ayudando a realizar la recogida de basura.

En este sentido, Gómez manifestó que "los servicios mínimos que nos han impuesto no están ayudando porque hay muchos días que llegan al cien por cien del servicio. Además, están recogiendo toda la basura de las zonas más céntricas para que no se vean los efectos de la huelga, pero no así en la periferia. ¿Es que hay ciudadanos de primera y de segunda?", se pregunta.

En cualquier caso, desde el comité de empresa aseguran que "vamos todos a una y vamos a resistir por nuestros derechos".