El comité de empresa de FCC Ponferrada reivindica la unificación de contratos de basura y limpieza

Con motivo de la celebración este martes de San Martín de Porres, patrón de los servicios de limpieza, el comité de empresa de FCC Ponferrada ha vuelto a reivindicar la unificación de los contratos de recogida de basura y limpieza viaria en la ciudad. El presidente del comité, Javier Gómez, aseguró que esta sería la mejor solución tanto para la ciudadanía como para los trabajadores, mientras que el concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, apuntó que serán los técnicos municipales los que dictamenen en el pliego del nuevo contrato que debe estar listo en agosto de 2025.

Javier Gómez afirmó que la actual situación de gestión por parte de tres empresas –dos vinculadas a FCC y una subcontrata– “es un desastre porque entre ellas no se pueden coordinar. Con una sola empresa es mucho más fácil de gestionar y sale más barato, porque quitas encargados, naves, oficinas… Si se gestionara con una sola empresa, el personal actual –en torno a los 110 trabajadores– llegaría, porque un mismo trabajador podría hacer tareas de las diferentes empresas, cosa que ahora no se puede hacer”.

Por su parte, Carlos Fernández confirmó que el Ayuntamiento ya trabaja en la redacción del nuevo contrato, pero no adelantó si irá hacia esa unificación que reclaman los trabajadores: “Vamos a ver qué es lo que sirve para un mejor servicio, no sé si es unificar o no. Nosotros también queremos que los trabajadores estén contentos pero tenemos que buscar el mejor servicio para los ciudadanos. En este momento no puedo decir si lo mejor es que estén unificados o no, serán los técnicos los que dictaminen”.

Fernández recordó que en el último año se han incorporado al servicio dos nuevos vehículos de alta capacidad de carga para completar una flota de 70 vehículos que considera apropiada para la actual plantilla. Asimismo, anunció que en el nuevo contrato intentarán “mejorar las deficiencias” del actual en cuanto a limpieza viaria en los pueblos del municipio.

Precisamente, el teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Iván Alonso, aprovechó para reivindicar esas mejoras del servicio en los pueblos: “Sabemos del esfuerzo que está haciendo el servicio de recogida, pero volveremos a incidir en un servicio de limpieza para nuestros pueblos que tenga una atención mayor. Ya lo dijimos en el pasado mandato y conseguimos alguna mejora, y es algo que intentaremos implementar en el futuro”.

La negociación del convenio, paralizada

El otro punto caliente por parte del comité de empresa de FCC en Ponferrada es la negociación de un convenio que, según indicó Javier Gómez, “lleva sin cambiar desde 2015. En 2022 reemprendimos las negociaciones, pero la empresa no quiere y estamos paralizados”. Al respecto, Gómez, pidió a FCC “que deje de presionar a los trabajadores porque no van a firmar ningún acuerdo que conlleve la bajada de sueldos para los que entran nuevos. Todos hacemos el mismo trabajo y merecemos cobrar lo mismo”.

La principal reivindicación en este asunto es plasmar en un nuevo convenio las condiciones negociadas en su momento con el Ayuntamiento de Ponferrada: “En su día bajamos nuestros derechos porque el Ayuntamiento tenía problemas de liquidez con el acuerdo de que iban a ser devueltos, como así fue, pero no quedaron reflejados en un convenio, que es lo que queremos conseguir”.

Sin embargo, por parte de la empresa FCC, Ernesto Barrio se remitió a que “hay un convenio regional y la parte económica se negocia en ese convenio. Es algo que pasa en muchos sitios de España, es normal, los convenios de ámbito mayor regulan los menores. Es más interesante para todos porque es más plural e intervienen más sindicatos. Es la filosofía a la que van todas las regiones, no es Ponferrada en particular”.

Barrio aseguró que “los derechos del pleno están ahí y están consolidados y no se tocan. Pero la tendencia general es a convenios sectoriales y se tienen que parecer mucho a los precios públicos, a lo que suben los convenios de los funcionarios, porque estamos en el sector público y no puede ser que haya funcionarios de segunda o tercera y otros trabajadores públicos de superprimera“.