Cómo compartir fácilmente Disney Plus utilizando Sharingful

Por si no te acordabas, en 2015, los hábitos de consumo de contenido multimedia entre los españoles experimentaron una notable transformación con la llegada de Netflix.

En aquellos entonces, Netflix era la única plataforma que brillaba ofreciendo una gran pluralidad de contenido a un precio bastante asequible. No obstante, con el tiempo, el panorama cambió drásticamente. Aunque se esperaba que la competencia de otros servicios similares que aparecieron en el horizonte como Prime Video y Disney Plus diera como resultado una reducción de los precios mensuales debido a la mayor competencia, sucedió exactamente lo contrario. Pero no te preocupes porque la solución nos llega de la mano de Sharingful.

¿Cómo funciona Sharingful?

Sharingful es una plataforma online de muy fácil usabilidad que proporciona la oportunidad de crear y administrar grupos de usuarios capaces de compartir contenido con varias personas a la vez.

Para que te hagas un idea, Sharingful funciona como intermediaria entre dos grupos: aquellos que comparten sus suscripciones y quienes desean acceder a ellas como parte de un grupo familiar. De todas formas, la finalidad principal en ambos casos es lograr un importante ahorro para el bolsillo. Debes saber que gracias a este sistema, es posible conseguir hasta un 80%.

Imaginemos que un usuario piensa suscribirse a las cuentas Disney Plus, donde podrá disfrutar de una gran variedad de contenidos a cual más entretenido, aunque se da cuenta que el precio es un poco elevado, es entonces cuando Sharingful entra en acción.

Los usuarios que quieren compartir su suscripción publican la plataforma en la que disponen de asientos en Sharingful, especificando los detalles de la suscripción y el precio. Por otro lado, los interesados en acceder a estas suscripciones solicitan acceder a las familias que ofertan dichas suscripciones. Una vez aceptada la solicitud, Sharingful facilita el proceso para que ambas partes puedan compartir los beneficios de las suscripciones a plataformas de streaming a un precio muy reducido y se ocupan de todo el proceso de pagos.

¿Pero es seguro este sistema?

Llegados hasta aquí, seguramente te estarás cuestionando la seguridad de compartir una cuenta de Disney Plus. Te diremos que contar con un intermediario como Sharingful es sinónimo de confianza y fiabilidad para ambas partes.

Cada mes, los miembros de una “familia” de Disney Plus contribuyen con la cantidad correspondiente. Como resultado, el propietario de la cuenta ve notablemente reducido el importe de la factura de su suscripción. ¡Así de sencillo!

Realmente, se trata de un sistema muy bien ideado. Es muy normal que cada vez sean más los usuarios que se suman a él.

En cuanto a los pagos

Solo comentarte que la automatización de los pagos agrega un nivel adicional de comodidad y simplicidad al proceso de compartir cuentas a través de Sharingful. Eliminando la necesidad de realizar transferencias manuales cada mes, se simplifica la gestión financiera para todas las partes involucradas. Tampoco tendrás que estar pendiente de recibir bizums ni cualquier otro pago por el estilo.

En resumidas cuentas, configurando los pagos de forma automatizada, se garantiza que las contribuciones mensuales se realicen de manera puntual y precisa, sin la necesidad de que los usuarios estén pendientes de recordar fechas de vencimiento o de realizar transferencias bancarias.

¿Cuáles son las plataformas que puedes compartir en Sharingful?

Aunque hemos tomado Disney Plus como ejemplo en esta ocasión, es importante resaltar que Sharingful no se limita exclusivamente a esta plataforma. De hecho, su alcance es muy amplio, incluyendo una gran variedad de servicios de streaming y entretenimiento digital.

Para que vayas tomando nota, en la lista de plataformas compatibles con Sharingful hallarás desde servicios de música como Spotify hasta plataformas de video como YouTube Premium, HBO Max, Crunchyroll, SkyShowTime, sin olvidar Netflix.

Algunos de sus contenidos más destacados

Sharingful te ofrece un inmenso abanico de posibilidades repleto de contenido streaming.

HBO Max brinda un gran número de series de alta calidad, como y “Los Soprano” y “Juego de Tronos” además de tener disponible la saga de “Harry Potter”.

brinda un gran número de series de alta calidad, como y “Los Soprano” y “Juego de Tronos” además de tener disponible la saga de “Harry Potter”. Por otro lado Spotify , nos deja escuchar una extensa colección de canciones de diversos artistas y géneros musicales.

, nos deja escuchar una extensa colección de canciones de diversos artistas y géneros musicales. Por su parte Crunchyroll , ofrece la posibilidad de disfrutar de episodios de los mejores animes tanto actuales como clásicos, desde “Dragon Ball” hasta “Ataque a los Titanes”.

, ofrece la posibilidad de disfrutar de episodios de los mejores animes tanto actuales como clásicos, desde “Dragon Ball” hasta “Ataque a los Titanes”. Netflix , ha ido reduciendo su catálogo de series y películas de otras compañías para priorizar la inclusión de una amplia gama de producciones bajo su propia estela, enfocándose en creaciones originales como “Stranger Things”.

, ha ido reduciendo su catálogo de series y películas de otras compañías para priorizar la inclusión de una amplia gama de producciones bajo su propia estela, enfocándose en creaciones originales como “Stranger Things”. Por último Disney Plus, proporciona una combinación perfecta de entretenimiento y diversión por igual para adultos y para los más pequeños de la casa, destacando entre todo una de las franquicias más atractivas para los usuarios: Star Wars. Además, su lista alterna las siempre emblemáticas películas de Disney, junto con series de toda la vida como Los Simpson.

Como puedes apreciar, la versatilidad de Sharingful permite a todo el mundo acceder a una amplia gama de contenido digital. ¡No esperes más para comprobarlo!