¿Cómo hacer trading con criptomonedas?

Invertir en criptomonedas puede ser una opción muy rentable debido a la alta volatilidad de dichos activos, pero también hay que tener en cuenta que entrañan una serie de riesgos.

Lo primero que debes hacer es invertir tan solo en brokers de confianza que te garanticen que tus depósitos están en las mejores manos. En la plataforma de brokersrecomendados.com puedes encontrar una buena selección que será digna de tu confianza.

Además, también te indicamos algunos consejos que te lo pondrá más fácil:

Los mejores consejos para hacer trading con criptomonedas

1. Conoce la interfaz y las opciones

Una vez hayas escogido a uno de los mejores brókers de criptomonedas , tan solo crea una cuenta y empieza a explorar todo lo que puede ofrecerte. Lo interesante es que te familiarices con su interfaz y puedas conocer todas las funciones.

Ten en cuenta que no podrás desbloquear todo lo que te ofrece la plataforma si no has creado una cuenta y la has verificado. Esto comprende introducir tus datos personales, además de aportar todos los documentos que te exijan.

Aunque esto pueda parecer algo intrusivo, lo cierto es que es beneficioso: se toman muy en serio la seguridad de los usuarios, y eso redunda en conseguir un sistema mucho más seguro y libre de riesgos.

2. Depósito de fondos

Revisa los métodos de pago y haz el primer depósito. Las opciones más habituales suelen ser la tarjeta de crédito / débito o transferencia bancaria, pero es posible que la plataforma te premie por utilizar otras opciones, como podría ser Coinbase.

Te animamos a leer en detalle la web del bróker, ya que puede que sea posible acogerte a algún tipo de bonificación activa en ese momento.

3. La mejor criptomoneda para cada momento

No te dejes abrumar por la gran cantidad de criptoactivos disponibles. Además de Bitcoin o Ethereum (que son las más habituales), también podrás encontrar otras que pueden resultar muy rentables.

¿Cómo puedes saber cuál es la más interesante? Analizando las gráficas.

· Si una criptomoneda sigue un buen recorrido, con un crecimiento más o menos estable, puede que sea una buena idea invertir en ella.

· En cambio, si lleva varios periodos cayendo, quizá no lo sea.

La propia plataforma de bróker suele ofrecer gráficas para que podamos comprobar esta información sin acudir a otros recursos.

4. Fórmate

Si estás empezando con las criptomonedas, lo interesante sería hacer un curso de trading. Puedes encontrarlos más o menos avanzados y se consideran fundamentales para poder aprender todo lo que necesitas para diseñar tu propia estrategia de criptomonedas.

Por ejemplo, puedes aprender mucho sobre el trading de criptos automatizado, que es la tendencia de estos momentos.

5. Elige el wallet adecuado

El wallet no es más que un monedero virtual en donde vas a guardar tus criptos de forma segura. Como te puedes imaginar, no debes elegir cualquier wallet sin asegurarte que es lo que buscas.

Existen diferentes opciones para cada sistema operativo que puede servirte.

Ten en cuenta estos consejos y podrás empezar a tradear con criptomonedas de la forma más segura.