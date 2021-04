Compartimos problema, trabajamos unidos

La provincia de León se ha convertido en un nicho energético en el que han puesto sus miras las grandes multinacionales sedientas de rendimientos económicos con la denominada transición justa, que podemos resumir para esta provincia en el cierre de las centrales térmicas y la compensación para sus empresas gestoras.

Así de simple, pero nada más lejos de la realidad, es el resumen inicial con el que las plataformas leonesas Rural Sostenible y Futuro para la Montaña Central Leonesa comenzaban su primer encuentro para exponer la situación de asedio que están sufriendo la comarca del Bierzo y la Montaña Central respectivamente.

Ambas plataformas tienen claro que el apoyo de sus vecinos es la energía que les hace seguir adelante en este proceso que será largo y difícil, pero ante el que están dispuestas a acudir a la justicia europea, pasando primero por convencer a los pedáneos, alcaldes y demás representantes locales que han sido seducidos por las bondades del marketing verde y promesas de empleo y resurgir económico, que estas multinacionales venden a bombo y platillo para conseguir sus propósitos, si bien las cifras del INE demuestran que las poblaciones que albergan este tipo de proyectos aceleran su despoblación por encima de quienes no los tienen.

ASÍ NO. Este no es el modelo energético que necesita el medio rural leonés, basado en macroproyectos ubicados en zonas que las empresas quieren para sacar mayor rendimiento, por lo que ambas plataformas seguirán con las reivindicaciones sociales y también judiciales para que la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente no autoricen estos macroparques.

Plataforma por el Futuro de la montaña Central Leonesa.

Plataforma Vecinal Rural Sostenible.