Complicada salida para el Embutidos Pajariel Bembibre

Embutidos Pajariel Bembibre / QUINITO

Después de cuatro partidos consecutivos en casa y tras ganar la semana pasada de forma brillante al Cadí La Seu, el Embutidos Pajariel Bembibre afronta este domingo (Fuente de San Luis, 17.30 horas) una complicada salida a la cancha del Valencia, cuarto clasificado de la Liga Femenina y uno de los favoritos a estar arriba en la clasificación a final de temporada.

A pesar de las dificultades que entraña este partido, la victoria de la semana pasada ha supuesto una inyección de moral para las de Pepe Vázquez, que no renuncian a nada en La Fonteta e intentarán que el partido no se rompa pronto para llegar con opciones de victoria al final. Bembibre seguirá contando con las ausencias de Manning y Vojinovic por problemas de visado, lo que deja al técnico con una rotación corta de jugadoras que, no obstante, ya demostraron ante Cadí que pueden sostener un partido.

Por su parte, el Valencia llega a este partido con ganas de desquitarse tras su derrota de la pasada jornada en Tenerife para no perder comba con los equipos que le preceden en la tabla. El equipo de Rubén Burgos cuenta con una de las mejores plantillas de la competición, en la que están destacando jugadoras como Queralt Casas, María Pina o Julia Reisingerova.