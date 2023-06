Comunicado de la Asociacion Feministas Bercianas

La Asociación Feministas Bercianas, tras haber visto nuestro nombre publicado en algunos medios de comunicación por nuestra no adhesión al supuesto manifiesto feminista dirigido a Coalición por El Bierzo por parte de varias asociaciones de la Comarca, nos vemos en la obligación de hacer público nuestro posicionamiento.

En primer lugar, queremos lanzar un mensaje rotundo: como feministas decimos NO a negociar con ninguno de los partidos misóginos, por muy terrible que sea la alternativa de la ultraderecha más rancia. De ninguna manera vamos a arrodillarnos ante ninguna formación política, menos aún cuando hablamos de una en concreto que, al conocerse las gravísimas acusaciones contra su fundador y en aquel momento dirigente Pedro Muñoz, optó por ensalzar la figura del presunto homicida humillando con ello a su víctima y a todas las mujeres.

Por otro lado, no podemos obviar la instrumentalización partidista del movimiento feminista por parte del Partido Socialista que asoma tras el manifiesto en cuestión. A lo largo de estos cuatro años de mandato, la Asociación Feministas Bercianas hemos sido todo lo críticas que debíamos ser con el equipo de gobierno ponferradino y, en el mejor de los casos, lo que hemos recibido por respuesta es el desprecio más absoluto. Que el Alcalde de nuestro municipio haya insinuado en los últimos días que es nuestra obligación ayudarle a volver a hacerse con el bastón de mando después de haberse pasado cuatro años ninguneando al feminismo y a las mujeres es, cuando menos, vergonzoso.

No es nuestra responsabilidad que un partido político contrario a nuestros derechos en particular y a los Derechos Humanos en general, como es Vox, haya irrumpido en el Ayuntamiento de Ponferrada con dos representantes. De hecho, la responsabilidad es directamente suya: si tuviéramos izquierda alguna a la que votar, muy probablemente no estaríamos ahora frente a este escenario bochornoso e inhumano. Si se hubieran preocupado ustedes de defender los derechos de las mujeres y de la clase trabajadora, seguramente la situación actual sería otra. Si hubieran asumido los intereses de la mayoría social en lugar de centrarse en los suyos propios, seguramente no estaríamos enfrentando ahora semejante amenaza contra la dignidad humana. De la ultraderecha nunca hemos esperado nada. Lo más trágico es que de ustedes hace mucho que tampoco lo esperamos ya.

Mentiríamos si dijésemos que nos sorprende que Coalición por El Bierzo esté dispuesto a pactar con Vox del mismo modo en que mentiríamos si dijésemos que nos sorprende que el Partido Socialista esté dispuesto a pactar con Coalición por El Bierzo. Sea como sea, lo que no vamos a consentir es que osen valerse del buen nombre del feminismo para legitimar sus artimañas partidistas: las feministas no estamos con ellos y, no les quepa duda, tampoco estamos con ustedes.

En Ponferrada, a 10 de junio de 2023.