Con acento

¿Eres gallega? Es una pregunta que me hacían con frecuencia cuando vivía en Madrid, pero esta misma cuestión se repetía en cualquiera de mis vacaciones a otros puntos de España. “No, del Bierzo, un lugar muy cerca de Galicia”. Cuando he preguntado “¿sabes dónde está?”, algunos lo han ubicado en Zaragoza, otros en Cantabria, sin embargo, recuerdo con cierto vigor la respuesta que me dieron en una ocasión: “claro, tiene playa ¿no?”. A mi me hubiese gustado contestar que si el Bierzo tuviese playa ya sería excesivo. Porque eso es algo que nos caracteriza a los bercianos, ese sentimiento de pertenencia a nuestra tierra que al mismo tiempo es confuso, pues no sabemos muy bien a qué lugar pertenecemos. Si hiciésemos un pequeño cuestionario a lo largo y ancho de la geografía berciana, estoy segura, habría quienes afirmarían con certeza que se sienten gallegos, otros, en cambio, nos confesarían que asturianos y, por el contrario, unos pocos declararían sentirse leoneses.

¿Leoneses, gallegos o asturianos? Pues bercianos. Es una cuestión en la que los periodistas no solemos mojarnos. La polémica acerca de este asunto es considerable y como comunicadores debemos ser neutrales pero, no podemos negar que siempre ha habido un cruce de opiniones dispares en relación a nuestro origen. Y no es de extrañar, pues no hay duda de que nuestra Comarca se encuentra dentro de la provincia de León, sin embargo, limita con Orense, con Lugo y con Asturias. Por ello, es muy probable que si echamos la vista atrás muchos de nosotros tengamos antepasados de alguna de estas provincias. No obstante, aunque haya diferentes sentires en cuanto al sentimiento de pertenencia, hay dos características inconfundibles que representan y unen a todos los bercianos:

Una es la amabilidad. El Bierzo siempre ha sido un lugar de tránsito para peregrinos y eso ha hecho que heredemos un carácter sociable. En una ocasión trabajé para un hombre de León capital que me aseguró no haber conocido nunca a gente tan cercana como los bercianos.

La otra, es el ensalzamiento de nuestra Comarca. Que El Bierzo es un paraíso es un aserto innegable pero es que nosotros lo sabemos. Y, quizá por ello, recelosos de lo que creemos que nos pertenece por haber crecido en él, decimos con orgullo que “si el Bierzo tuviese playa sería excesivo”, pues no cabría tanta belleza y atractivo turístico en una sola tierra.