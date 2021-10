La concejala del Partido Socialista Libre Federación de Cacabelos dimite de su cargo

Ayuntamiento de Cacabelos / QUINITO

Verónica López Enríquez, concejal del Ayuntamiento en representación del Partido Socialista Libre Federación (PSLFxC) de Cacabelos, que concurrió a las elecciones municipales bajo las siglas de Socialistas por Cacabelos (SxC), presentó su dimisión por «motivos personales» este viernes, según informó previamente Castroventosa y según confirmó la propia Verónica López este sábado.

Junto con María del Carmen González Fernández, formaban el grupo elegido en las pasadas elecciones municipales. Esta última es quien ejerce de portavoz. El siguiente en la lista de SxC es Santiago Enríquez Fernández, número cuatro de la candidatura. Rodríguez fue concejal del PSOE en el anterior mandato con Sergio Álvarez de Arriba. Y anteriormente también lo había sido con José Antonio Morete, asumiendo la alcaldía al fallecer éste.

La concejala mandó esta misma mañana un comunicado aclarando los motivos de su marcha: “En la mañana de ayer viernes 29 de octubre, como ya es sabido, he renunciado a mi cargo y he hecho entrega mi renuncia a mi acta como concejala del grupo municipal Partido Socialista de Libre Federación por Cacabelos (PLFSXC) en el Ayuntamiento de Cacabelos, después de dos años y medio.

Me hubiese gustado dar la noticia yo misma, pero, parece que alguien, no quiero saber con qué interés, se adelantó, algo que, por otra parte, no me ha sorprendido, por no decir que ya me esperaba”.

Verónica quiere aclarar que “mi renuncia viene dada, única y exclusivamente, por motivos personales, pero sobre todo, familiares ya que, como de todos es sabido, tengo un niño de corta edad y en pocos días volveré a ser madre y, por supuesto, lo primero son mis hijos y mi familia, por este motivo ya había tenido que delegar parte de mis funciones en mi compañera y portavoz Maika González, y creo que ahora era el momento de dejarle el sitio a mi compañero Santiago Enríquez”.

“Con esto”, continúa, “es evidente y quiero que quede claro, que mi renuncia es meramente familiar y personal y nada tiene que ver con los asuntos o rupturas internas que puedan tener otros grupos políticos, que a mí personalmente, ni a mis compañeros , dichos problemas ni nos van ni nos vienen.

Me voy con pena sobre todo por la situación que vive Cacabelos, el pueblo dónde crecí y que según pasan los días apenas reconozco. Sé que mis compañeros van a seguir trabajando como hasta ahora, con coherencia y sobre todo por el bien del municipio y sus vecinos y nunca por el suyo propio y yo seguiré apoyando y colaborando con ellos desde mi agrupación municipal”.