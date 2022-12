La Concejalía de Protección Animal recuerda que las mascotas no deben considerarse regalos navideños

Pixabay

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Animales, la Concejalía de Protección y Salubridad Animal del Ayuntamiento de Ponferrada ha publicado una serie de recomendaciones para colaborar en el bienestar de los animales.

Así, piden evitar el consumo de huevos u otros alimentos procedentes de granjas donde los animales estén en malas condiciones, no asistir a espectáculos que pongan en práctica crueldad con animales (prohibidos en Ponferrada desde 2017), evitar el uso de cosméticos que no respeten el bienestar animal, optar por la adopción en vez de la compra de mascotas y evitar el uso de prendas de ropa de piel. Además, recuerdan que los animales no deben ser considerados regalos navideños.