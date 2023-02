O Concello expón o proxecto de reforma da Praza Maior do Barco

Proxecto de rehabilitación da Praza Maior do Barco. / VD

O proxecto denominado Reforma da Praza Maior, fonte, Porto da Barca, Camiño Real e beira do Sil, para a rehabilitación integral da Praza Maior do Barco e a súa contorna, foi presentado ao longo do ano 2022 á veciñanza, por medio de paneis informativos, reunións cos veciños e veciñas, e apertura dun prazo de presentación de suxestións. Agora exponse no apartado de Exposicións Públicas da Sede Electrónica do Concello.

As suxestións presentadas foron estudadas, e varias delas incorporadas ao proxecto de rehabilitación, que logo foi presentado a Patrimonio Cultural para continuar estudando a proposta. Neste momento está elaborado o proxecto básico previo, que debe ser presentado ante diferentes organismos (Patrimonio e Confederación, entre outros), para conseguir as autorizacións sectoriais.

Unha vez aprobada a proposta, tamén por parte da corporación municipal, iranse desenvolvendo os proxectos de execucións parciais: fonte, escalinata, Porto da Barca, beira do Sil e Praza Maior. En cada un deses proxectos de execución se incorporarán todos os detalles.

Aínda que o prazo para a presentación de suxestións xa rematou, os interesados poden presentar ideas ou suxestións, a través dos medios de acceso existentes na Sede Electrónica do Concello do Barco, así como de xeito presencial, no Departamento de Obras e Urbanismo (Edificio Multiusos, primeiro andar).