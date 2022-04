O Concello abre prazo de suxestións para o proxecto de reforma da praza Maior do Barco

A intención do Concello é mellorar íntegramente a praza Maior, incluida a zona de Porto da Barca, cos tramos do paseo do Malecón e rúa Pérez Lista

Proxecto de reforma da praza Maior do Barco

O Concello do Barco ten aberto o prazo para a presentación de suxestións para a elaboración dun proxecto para a remodelación da praza Maior e a súa contorna. Na propia Praza Maior están expostos dous paneis nos que se avanza a idea inicial elaborada polo departamento de Urbanismo do Concello. Toda a veciñanza pode consultar os paneis, e aportar aquelas cuestións que consideren oportunas respecto a esta idea.

A intención do Concello é mellorar íntegramente a praza Maior, incluida a zona de Porto da Barca, cos tramos do paseo do Malecón e rúa Pérez Lista alí existentes. O Concello considera moi importante a opinión da veciñanza neste tema, e preténdese que o proxecto que finalmente se leve a cabo nesta zona sexa do agrado da meirande parte dos residentes no municipio e, especialmente, no casco vello do Barco.

A veciñanza poderá presentar suxestións, opinións e propostas tanto por correo electrónico, como a través dos sistemas de participación cidadá establecidos na páxina web e na sede electrónica, e incluso de xeito presencial no rexistro do Concello. A exposición pública dos paneis, así como o prazo de suxestións, permanecerá aberto ata finais de maio. Despois desta data, e con todas as suxestións recibidas, o proxecto será estudado pola Comisión de Obras para a súa posterior redacción definitiva e a súa execución, no futuro, en varias fases.