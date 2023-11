Concierto del dúo ponferradino ‘Divje-Babe’ en la Sala Río Selmo

El dúo formado por los ponferradinos Hugo Núñez Fulgueiras (flauta) y Manuel Alejandre Prada (piano), presentan este sábado a las 20:00 horas un concierto de flauta y piano en el Centro Cultural Río Selmo de Ponferrada. El programa que interpretarán realiza un recorrido a lo largo de tres siglos de música, presentando cuatro de las más célebres obras para flauta y piano de la historia de la música. Se escucharán obras de C. Ph E. Bach, W. A. Mozart, C. Reinecke y C. Chaminade.

Destacar que Hugo Núñez completó sus estudios en el conservatorio de Ponferrada, obteniendo el premio extraordinario de fin de grado en 2021 y en la actualidad cursa estudios superiores en el conservatorio de música de Madrid. Por otro lado, Manuel Alejandre es pianista y compositor ponferradino, con estudios musicales en diversos campos, y bajo su dirección se encuentran la Orquesta Sinfónica de Ponferrada, el Ensemble Barroco de Ponferrada y la coral El Bierzo Canta. Desde 2004 es profesor titular de la Junta de Castilla y León.

Las entradas, que tienen un precio de 5 euros, se encuentran ya a la venta en los puntos habituales y en la web de venta de entradas.