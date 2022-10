The Soulers: soul, funk y rock and roll en el Morticia

The Soulers. / Miguel Prado

El pub Morticia de Ponferrada abre el puente de Halloween con un concierto de The Soulers el viernes 28 de octubre a las 22.30 horas, como siempre, con entrada libre. La banda asturiana, que transita por el soul, el funk y el rock and roll, retoma su gira de conciertos y hará parada en Ponferrada para presentar su single Sexy Souler.

The Soulers está formado por Esther Yuste (voz), Sonsoles Rodríguez (teclado y coros), Alfonso Castrillo (batería), Gustavo Pérez (guitarra y coros), José R. Ibáñez (bajo) y Kiko Flores (saxo). Sus seis componentes proceden de distintos mundos y estilos musicales a nivel profesional, lo que proporciona una versatilidad y un eclecticismo que quedan reflejados en su primer trabajo en estudio, From side to side, editado en agosto de 2020.