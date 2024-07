Concluye el periodo de inscripción del Festival de Cine de Ponferrada con 1.268 películas participantes

La Asociación “Mi Retina me Engaña”, organizadora del Festival Internacional de Cine de Ponferrada, ha concluido el periodo de inscripción de películas para su 22ª edición, destacando un significativo nivel de participación. Este año, se han recibido 1.268 películas distribuidas entre las tres secciones oficiales a concurso, las secciones paralelas y el programa “Ver para Educar”. Esta edición marca el duodécimo año en que el Festival es considerado de categoría internacional, registrando 341 películas de diferentes procedencias extranjeras, lo que representa un 26,89% del total de participantes. Un total de 48 países han contribuido, evidenciando una notable diversidad y proyección global.

La distribución de películas por países es la siguiente:

Películas españolas: 927

Películas extranjeras: 341

Entre los países con mayor número de inscripciones extranjeras se encuentran:

Francia: 65

Argentina: 62

Colombia: 30

Brasil: 29

México: 19

Italia: 13

Chile: 13

Perú: 13

Estados Unidos: 10

Portugal: 8

Irán: 7

Bélgica: 7

China: 5

Alemania: 4

Reino Unido: 4

Dinamarca: 3

Venezuela: 3

Cuba: 3

Israel: 3

Australia: 3

Rusia: 2

Uruguay: 2

Indonesia: 2

Costa Rica: 2

Canadá: 2

Corea del Sur: 2

Turquía: 2

Croacia: 2

Ecuador: 2

Polonia: 2

Nigeria: 1

Suiza: 1

Irlanda: 1

Georgia: 1

Austria: 1

India: 1

Hong Kong: 1

Uzbekistán: 1

Kosovo: 1

Andorra: 1

Países Bajos: 1

Puerto Rico: 1

Taiwán: 1

Marruecos: 1

Bolivia: 1

Túnez: 1

Panamá: 1

Entre las producciones inscritas, destacan algunas de las más relevantes de esta temporada, distribuidas por Kimuak, Agencia Freak, Marvin&Wayne, Distribution With Glasses, Selected Films, ECAM, ESCAC, Jóvenes Realizadores, YAQ Distribución, Line Up-Film Agency, MMS Distribución de Cortometrajes, Digital 104, Films On The Road, InOut Distribution y CityBlue Films, entre otros.

Los Comités de Selección, compuestos por unas 25 personas, serán los encargados de visionar y evaluar todas las películas registradas en esta edición. Los finalistas de las diferentes secciones oficiales a concurso, las secciones paralelas y el programa “Ver para Educar” se anunciarán a partir del 15 de agosto en la web del festival.