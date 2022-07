Convocado el V concurso de fotografías de Los Ancares

"Pausa", de Estefanía Nieto, fotografía premiada por la RBALE.

La RBALE organiza la V edición de su concurso de fotografía enfocando la atención sobre sus montañas.

En este año 2022 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas, con el fin de crear conciencia acerca de la importancia del desarrollo sostenible de las montañas y de la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas montañosos.

Por esta razón, el V Concurso de fotografía se centrará en esta ocasión en las montañas que componen la Reserva de la Biosfera. Una orla montañosa que recorre de norte a sur los municipios de Peranzanes (Valle de Fornela/Furniella), Candín (Valle de Ancares), Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo en su totalidad.

Es de obligado cumplimiento la presentación de fotografías realizadas en el ámbito de la RBALE y que las montañas que se distingan estén en este territorio. Será además fundamental la identificación del nombre de al menos la más destacada de las montañas que se aprecien en la imagen y su ubicación.

La participación en el concurso es gratuita y está abierta a todos los fotógrafos aficionados (NO profesionales) que deseen inscribirse y siempre sean los autores de las imágenes presentadas y posean los derechos de las mismas, sin ninguna restricción.

Los interesados deberán efectuar presentar la solicitud para participar en el concurso desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2022 (ambos incluidos) y cumplir con los criterios de participación y de la temática: “Nuestras montañas”.

Puedes descargar toda la información en:

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2022

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2022

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN:

Máximo 5 imágenes por autor/a.

Presentación en formato digital (jpeg, tiff o similar)

Resolución mínima de 8 mp.

Evitar el retoque digital en Photoshop o programas similares de edición.

Ubicación del municipio y localidad en la que fue tomada la fotografía.

Denominación de al menos uno de los picos o montañas que aparecen en la imagen.

Haber sido realizadas en el ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (Ámbito municipal de Peranzanes, Candín, Vega de Espinareda o Villafranca del Bierzo).

Los participantes que se presenten deberán ser OBLIGATORIAMENTE AFICIONADOS a la fotografía. NO podrán ser profesionales de la fotografía : considerando profesional de la fotografía a toda aquella persona que de forma habitual obtenga una rentabilidad económica de sus fotografías en cualquiera de sus formatos. La firma de la solicitud supone la aceptación de este término, pudiendo ser motivo de descalificación por parte del jurado.

a la fotografía. NO podrán ser profesionales de la fotografía : considerando profesional de la fotografía a toda aquella persona que de forma habitual obtenga una rentabilidad económica de sus fotografías en cualquiera de sus formatos. La firma de la solicitud supone la aceptación de este término, pudiendo ser motivo de descalificación por parte del jurado. La persona que presenta las fotografías y el documento de solicitud ha de ser el autor de las imágenes presentadas y debe asegurarse de que tiene todos los derechos sobre las mismas. En el caso de fotografías en las que aparezcan personas deberá contar con los derechos de uso de la imagen de dicha persona de forma expresa. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras.

*No se tendrán en cuenta las fotografías que no cumplan estos requisitos. La RBALE se reserva el derecho a desestimar la solicitud de participación si no se cumple alguno de los requisitos.

La SOLICITUD se podrá enviar de la siguiente manera:

A través de email, Wetransfer o plataforma similar a [email protected] Si se dispone de firma digital se aceptará por correo electrónico.

se aceptará por correo electrónico. Si no se dispone de firma digital se adjuntará una copia escaneada junto con las imágenes en el momento de su envío por correo electrónico, pero será obligatorio el envío por correo postal del original con la firma a la Oficina Técnica de la RBALE: Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. C/La Calleja, 23. 24430, Vega de Espinareda, León) En la oficina técnica de la Reserva concertando una cita previa: [email protected]

TRES PREMIOS

Los premios del V Concurso de Fotografía de la RBALE: “Nuestras montañas” consistirán en 3 cestas de productos y experiencias en la RBALE (Imagen ejemplo de premio en 2021):

Primer Premio Cesta de productos típicos de la RBALE valorada en 300€ Segundo Premio Cesta de productos típicos de la RBALE valorada en 200€ Tercer Premio Cesta de productos típicos de la RBALE valorada en 100€

Más información en el 987 56 49 07 o en [email protected]