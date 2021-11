Laciana Digital está de celebración. Cumple cinco años en el valle desde su primera publicación en diciembre de 2016. Es por ello que nos planteamos varias acciones para celebrar nuestro cumpleaños y al mismo tiempo participar activamente en la vida social de Laciana. Así pues, con la colaboración del Ayuntamiento de Villablino, ponemos en marcha un concurso fotográfico amateur en el que podrán participar todas las personas, a nivel particular, que lo deseen.

El concurso estará abierto al público en general, no necesariamente nacidos en la comarca. Los participantes, no podrán dedicarse profesionalmente a la fotografía y deberán tener 18 años cumplidos antes del 1 de noviembre de 2021. La temática será libre, con la única condición de que las fotografías representen momentos entre el 5 de diciembre de 2016 y el 25 de Noviembre de 2021. Pueden ser paisajes, eventos, fotos sociales, monumentos, personas, etc.

Las fotografías deberán enviarse por correo electrónico, con una calidad mínima de 1 MB, en formato JPG o PDF a la siguiente dirección: [email protected] entre el 2 de noviembre de 2021 y el 25 de noviembre de 2021. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías diferentes, las cuales deberán ir acompañadas de la siguiente información:

-NOMBRE, APELLIDOS, DNI Y TELÉFONO DEL TITULAR

-FECHA Y LUGAR REALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA

-TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA

-PEQUEÑA EXPLICACION DE LA FOTOGRAFÍA (3-4 líneas aproximadamente)

Se establecen tres premios para los ganadores. El primer premio estará dotado de 150 euros más placa, el segundo de 100 euros más placa y el tercero de 50 euros más placa. Los criterios de valoración de las fotografías presentadas atenderán a calidad técnica por un lado y contenido o mensaje por el otro. El jurado estará compuesto por tres fotógrafos y un representante de nuestro medio.

La entrega de premios tendrá lugar el día 3 de diciembre, coincidiendo con los actos conmemorativos de nuestro quinto aniversario, en las instalaciones de la Fundación Sierra Pambley de Villablino. Todas las fotografías admitidas a concurso serán expuestas en dicho edificio.

El hecho de presentar las fotografías a concurso supone la cesión de los derechos de difusión o utilización de las mismas a nuestro medio durante un año. Asimismo los contenidos y personas que aparezcan en dichas fotografías deberán contar con la autorización expresa de los interesados, siendo responsable de las posibles reclamaciones sobre derechos de imagen la persona que presenta la fotografía.

*Actualidad Digital Ibérica se reserva el derecho de modificar estas bases en cualquier momento si así lo considera necesario. Para mas información contactar con el teléfono 605075532 o [email protected].