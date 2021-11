El IV Concurso Nacional de Acordeón repartió 1.850 euros en premios

Pixabay

El IV Concurso Nacional de Acordeón celebrado el pasado fin de semana en Ponferrada organizado conjuntamente por la familia Aris del Puerto y el Instituto de Estudios Bercianos, contó con más de 60 participantes en las diferentes modalidades. Y tuvo como jurado a Raúl Álvarez, Daniel Bombín, Jesús Peñaranda, Cristina Falagán y Víctor Vigo, que decidieron los siguientes premios entre los concursantes:

Modalidad Acordeón de concierto:

Hasta 12 años: Pablo Gadea López (Conservatorio Jesús de Monasterio, Santander) De 13 a 18 años: Alejandro Castro Figueiras (Conservatorio Superior, A Coruña) Mayores de 18 años: Jorgina Gallego Quintana (Conservatorio Superior, Oviedo)

Modalidad Acordeón tradicional o varieté:

Hasta 12 años: Henar San Emeterio Arguiñarena (Conservatorio Jesús de Monasterio, Santander) De 13 a 18 años: Judith Pardo Carracedo (Conservatorio Cristóbal Halffter, Ponferrada) Mayores de 18 años: Aureliano Martín Ramos (Escuela Santa Cecilia, Salamanca)

Acordeón y otros instrumentos:

– Dúo Abella-Labraña (Conservatorio Superior, A Coruña)

Dúos, tríos y agrupaciones de acordeones:

– Trío Paraninfo (Conservatorio Superior, Aragón)

– Agrupación de acordeones de Villamayor (Escuela municipal de música, Villamayor)

Premio especial comarca del Bierzo: Irene Fernández Arias

1.850 euros en premios

Los premios en metálico son los siguientes:

-En la modalidad de acordeón de concierto, 150 euros en la categoría A, 200 en la B y 200 en la C.

-En acordeón tradicional, 150 euros en la categoría A, 200 en la categoría B y 200 en la C.

-En acordeón y otros instrumentos, 250 euros.

-En dúos, tríos y agrupaciones de acordeones, 250 euros. No obstante, el Jurado tomó la decisión de otorgar dos premios en esta categoría.

Desde la organización, agradecen la participación récord de este año de los músicos de las diferentes modalidades y categorías que han acudido desde A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santander, Oviedo, Aragón, Valladolid, Salamanca y, como no, desde Laciana, Bembibre y Ponferrada, todos ellos con un alto nivel y profesionalidad. Igualmente agradecemos a los miembros de la Asociación El Sámbano su apoyo en las tareas organizativas durante la celebración del Concurso y la presencia del público que nos ha acompañado a lo largo de esta tarde.