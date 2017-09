La compañía teatral Conde Gatón ha sido la encargada de levantar el telón de las fiestas de La Encina de este año con un pregón ‘dramático’, a la altura de las circunstancias. Medio siglo de trayectoria no se cumple todos los días y por ello han recibido públicamente su premio desde el balcón del Ayuntamiento de Ponferrada, el aplauso de ponferradinos y bercianos.

Seis de los actores más veteranos de la agrupación se dirigían al ayuntamiento de Ponferrada para oficiar el pregón a las 21:15 horas cuando, para su sorpresa, se dieron con las puertas en las narices. No les quedó más remedio que arrancar una viga de la plaza Mayor y tirar la puerta abajo “sin que pareciese un atentado”. Una vez en el balcón, el problema era decidir cuál de los actores alzaba la voz en nombre de los componentes de la agrupación y leía el pregón. Ante la falta de acuerdo, el mismísimo Conde, no de Gatón sino de Lemus, quiso imponer su título nobiliario como mérito para dirigirse a los vecinos y turistas en la apertura de las fiestas, “sin votación o referéndum alguno”. Hecho que le costó ser lanzado al vacío.

Los actores bercianos “no son rencorosos”, ni con el Conde por su pretenciosa intención de robarles el pregón, ni con la falta de contratos que no llegan “ni siquiera en las fiestas de La Encina”, ni con el público por no llenar en las actuaciones… Tampoco guardan mal recuerdo de los desalojos de la Policía. La veterana compañía quería un minuto de “gloria” y lo tuvo gracias a un texto lleno de alusiones y chascarrillos a la situación política y social de España, de la Comunidad, de la Comarca y de la ciudad de Ponferrada y de sus últimos 50 años de historia, con las calles de la zona alta convertidas en un escenario improvisado.

Una vez finalizada la función llegaba el momento de la verdad:

¡Ciudadanos de Ponferrada! ¡Algo raro está pasando! Eso fue lo primero que pensamos en el Grupo de Teatro Conde Gatón cuando el Patronato de Fiestas nos propuso ser pregoneros de las fiestas patronales de nuestra ciudad.

No es habitual que una compañía de cómicos tenga la consideración de notables de la villa y se hagan merecedores de tan alto honor.

El cometido de ser pregonero de las fiestas suele reservarse, por norma general, a personajes ilustres, vinculados a la villa, que han demostrado algún que otro mérito.

Lo más normal es que a las gentes de la farándula se nos encomienden las tareas propias de los bufones o labores de entretenimiento y ambientación.

¿Será que sin darnos cuenta nos hemos hecho mayores?, y es a los mayores a quienes se les perdona todo por el simple hecho de serlo.

Es verdad que Conde Gatón nació hace 50 años y eso nos convierte en el grupo de teatro más antiguo de Castilla y León, y probablemente uno de los más antiguos de España; sin embargo queremos resaltar que quizás, nuestro verdadero mérito, (si es que tenemos alguno), no sea haber nacido hace 50 años, sino ser un ejemplo de RESISTENCIA durante todo ese tiempo.

RESISTENCIA Durante los últimos años de la dictadura, cuando se nos miraba de reojo y se censuraban los textos, no fuera que se incitase a los espectadores de bien, a ir por caminos desaconsejados que descarriaran el bien construido espíritu nacional.

RESISTENCIA en los primeros años de la democracia, cuando asistimos perplejos a la desaparición de los antiguos teatros de la ciudad.

¿Dónde estarán los recuerdos del Teatro Edesa?

¿Dónde los del precioso Teatro Adriano?

A punto estuvo la piqueta de acabar con el último de todos ellos, el Teatro Bérgidum.

En nuestro foro interno, Conde Gatón se siente orgulloso de haber aportado un granito de arena para cambiar el rumbo de lo que pudo ser un triste recuerdo.

No fueron vanos tampoco, los esfuerzos de nuestro grupo, en convertir una antigua iglesia en una sala de teatro, donde ofrecer al público ponferradino una alternativa cultural durante un periodo de tiempo, en el que Ponferrada estuvo huérfana de locales para la cultura.

Fue el empeño de un puñado de jóvenes y no tan jóvenes, con pocos recursos; pero mucha ilusión, que robábamos horas a nuestro descanso nocturno en pos de una mejor oferta cultural.

RESISTENCIA en tiempos no muy lejanos ante la desidia de las administraciones, que perdieron interés por la cultura y dejaron que el teatro cayera en una red, que más que red es una telaraña, y hoy, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en una rareza como lo pueden ser los dinosaurios, quizás, si no se pone remedio, algún día estaremos en un museo.

¡No basta con el edificio del teatro!

Siempre será más rico un pueblo con gente que hace teatro, aunque no tenga edificio, que un pueblo con edificio pero sin gente que haga teatro.

Pobre apuesta sería la nuestra, si nos conformamos con ser meros espectadores de montajes foráneos.

No deja de ser paradójico que, una ciudad en la que recala cada año toda la pléyade de talentos de nuestro panorama teatral, televisivo y cinematográfico nacional, carezca de una pobre “ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO”.

Una Escuela de Teatro, como alternativa a los “juegos de rol”, a los “influencer” a los “youtuber”, a los “tuiteros” y demás figuras demoniacas que pululan por las redes sociales y que tienen abducidas las mentes de nuestros jóvenes.

¿Es este el futuro que queremos para nuestros hijos?

¿De quién es la responsabilidad?:

¿De los políticos?, ¿de sus gestores culturales?, ¿de los centros educativos?, ¿de los padres?, ¿nuestra?

Es posible que el tema merezca una reflexión serena.

El teatro nunca lo ha tenido fácil, y nosotros como grupo local, no hemos sido una excepción. Salvo escasos episodios de consideración y apoyo, hemos tenido que remar contra corriente.

También es cierto que esto nos ha convertido en LIBRES, libres de ataduras a subvenciones, libres de ataduras a dictados mezquinos, libres de sumisión al funcionario de turno.

Pero, ¡vive Dios que se hace duro!

Hoy se nos da la oportunidad de tener voz, y con ella queremos gritar bien alto las palabras que escribió Voltaire: “Quién quiera que condene al teatro, es enemigo de su país”.

Conde Gatón, con sus más de 60 montajes, se ha convertido, a lo largo de todos estos años, en el lugar de encuentro en el que han podido hacer teatro los más de 350 ponferradinas y ponferradinos que no han tenido otro interés que el de actuar por actuar.

Sin duda se nos asocia con “El señor de Bembibre” de Enrique Gil y Carrasco, y nos sentimos orgullosos de haber recuperado la obra de nuestro paisano. ¡Pues claro que sí! No en vano han visto el montaje más de 70.000 espectadores en sus diversas ediciones.

Pero además de Gil y Carrasco, autores como Federico García Lorca, Wiliam Shakespeare, Lewis Carrol, Saint Exupery, Genet, Ghelderode, Chejov y otros muchos fueron nuestros compañeros de viaje y aquellos a quienes quisimos acercar a los ciudadanos de Ponferrada y el Bierzo.

Estamos sorprendidos, ¡Sí señor!;

Pero también estamos agradecidos, agradecidos al Patronato de Fiestas y a la Corporación que le sustenta, por concedernos este honor de ser los pregoneros de las Fiestas de la Encina.

Estamos agradecidos a nuestras gentes de Ponferrada y el Bierzo, que a lo largo de nuestro “viaje a ninguna parte” nos han sido fieles y nos han mostrado su cariño y respaldo.

Queremos ser también, la voz de otros grupos locales, que si ser Conde Gatón, nos han acompañado con más o menos fortuna en esta aventura teatral a lo largo de nuestra vida y a los que desde aquí mostramos nuestro respeto.

No somos ajenos a la realidad de que al Bierzo entero también le toca sufrir una crisis ante la que no queda otra que RESISTENCIA, y de eso las gentes del teatro sabemos mucho. No debemos olvidar que no hay mal que 100 años dure, y nosotros ya llevamos 50.

Es verdad que no corren buenos tiempos para nuestra ciudad, el culto a los centros comerciales, como formal’ de vida integral. La esclavitud ante las nuevas tecnologías, donde se viven realidades virtuales. Los cronómetros que marcan nuestros tiempos, cual autómatas. La economía global mal entendida. Son lastres que impiden el desarrollo de la persona y nos hacen olvidar la esencia del ser humano.

Decía Federico García Lorca que “el más terrible de todos los sentimientos, es el sentimiento de tener la esperanza muerta”.

Las fiestas son un buen momento para cambiar nuestro espíritu y a modo de catarsis, olvidarnos por unos días de las dificultades que últimamente nos atenazan.

Es tiempo para reencuentros, de amigos, de familiares, de mesas compartidas, de tradiciones y rituales.

De vermú, de misa y charlas, de niños correteando, de charangas y de banda. De chiringuitos, de tracas, de feriantes, de manolas y paseos por la plaza.

Sirvan pues nuestras fiestas para recargar el ánimo, para cobrar la ilusión, para brindar por los nuestros, por los que nos han dejado y por los que todavía estamos. Por todo aquello que merece la pena vivir.

Nosotros los cómicos, como niños grandes que somos, siempre hemos sentido un cariño especial por los que en las fiestas, más se nos parecen y que son los que atraen a los niños cual flautista de Hamelín.

Van siempre en cabeza, son un imán de miradas y bocas abiertas, bailan y danzan contentos anunciando la alegría y la emoción, se ríen permanentemente de nuestras miserias.

Como pregoneros de las Fiestas de la Encina 2017 pedimos a la Corporación municipal más mimo, atención y cuidado para LOS GIGANTES Y CABEZUDOS.

¡¡¡ PONFERRADINAS, PONFERRADINOS !!! ¡¡¡VIVA EL TEATRO!!!, ¡¡¡VIVA LA CULTURA!!! ¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE LA ENCINAAAAA!!!!!”.

