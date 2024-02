Condenado en Valladolid a 13 años de prisión por agredir sexualmente a una niña y elaborar pornografía

Edificio de la Audiencia Provincial de Valladolid / Miriam Chacón

La Audiencia provincial de Valladolid condenó a un hombre a 13 años de prisión y libertad vigilada durante diez al considerarlo autor de una agresión sexual continuada a una menor y cometer sendos delitos relacionados con la elaboración y posesión de pornografía infantil.

El fallo recoge que el agresor sexual introdujo miembros corporales vía vaginal sobre la menor de 16 años y lo hizo prevaliéndose de una relación de superioridad. Por ello, le imponen la pena de doce años de cárcel.Por el delito de elaboración de posesión de pornografía infantil le condena a otro año de cárcel y otros tres años de libertad vigilada que si no pueden cumplirse simultáneamente, se llevaran a efecto de manera sucesiva.

El agresor está inhabilitado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y personas con discapacidad, por un tiempo total de 16 años (diez años superior a la pena privativa de libertad); la prohibición de aproximación a menos de 500 metros respecto de la víctima y de su domicilio, así como la prohibición de tener contacto escrito, verbal o visual con la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio; fijándose para ambas prohibiciones una duración total de diez años. También deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros en concepto de daño moral; deberá entregar los ordenadores, teléfonos y dispositivos intervenidos dándoles el destino legal y pagar las costas del juicio.

La sentencia recoge como hechos probados, que el agresor aprovechó la relación de amistad y familiar que existía entre ambos para abusar de ella desde que tenía diez años. El hombre acudía con mucha frecuencia a la casa de la abuela de dicha menor (es cuñado de la abuela de la víctima), en la que esta se encontraba al vivir en el mismo inmueble aunque en pisos distintos, y aprovechaba el momento en que la niña se iba a una habitación sola con la ‘tablet’ para ir tras ella, sentarse a su lado y tocarle en sus partes íntimas. El agresor logró que ella hiciera lo mismo con él, agarrándole la mano a la niña y dirigiéndola hacia el pene y, en ocasiones, terminaba eyaculando.

“De esta manera, valiéndose de la relación que tenía con la familia, de la corta edad de la menor y de la ascendencia que fue alcanzando sobre ella, consiguió mantener en el tiempo este tipo de actos sexuales con la niña; y le decía que no debía contar nada, que a sus padres no les iba a gustar y se enfadarían. Desde que comenzaron dichos contactos íntimos el procesado quería grabarlos. En esa primera época, desde que la niña tenía 10 años hasta los 14 años, le daba su teléfono móvil a la menor para que, en el servicio o en la habitación, se grabara a sí misma desnuda, tocándose los pechos, en su partes íntimas y masturbándose según las instrucciones del procesado incluyendo la penetración con sus dedos en la vagina”. Cuando la chica cumplió los 14 años, los encuentros se llevaban a cabo en el domicilio del acusado. Ella masturbaba al acusado y este le masturbaba a ella no sólo a base de tocamientos sino también con la introducción de dedos en la vagina.

Al autor de estos hechos se le han confiscado varios videos pornográficos con la menor que finalmente relató a la madre de una amiga los hechos que fue quién dio la voz de alarma a sus progenitores. Durante el juicio, el condenado llegó a decir que las prácticas sexuales se realizaron por la relación de amistad, que nunca le obligó a hacer nada. También aseguró que llegó a darle “regalos” para ella y sus amigas; que nunca le hizo daño y que no distribuyó los numerosos videos pornográficos.

Contra este fallo, el condenado puede presentar un recurso de apelación a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dentro de los diez días siguientes al de la última notificación de la sentencia.