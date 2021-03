Pixabay

La Dirección General de Tráfico ha lanzado una nueva campaña de divulgación en medios sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, en un momento en el que los indicadores están mostrando un menor uso del mismo.

En la última campaña de vigilancia del uso del cinturón que la DGT llevó a cabo entre el 8 y el 14 de marzo en la Comunidad, la cifra de los conductores que no lo llevaban puesto aumentó un 12 por ciento respecto a la misma campaña que se realizó el año pasado, según datos de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

“Por su seguridad, use el cinturón de seguridad”

La campaña, anunciada el pasado jueves por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, se podrá escuchar en las distintas emisoras de radio y ver en televisión, digital y redes sociales (#PareceCosaDelPasado).

La campaña tiene como objetivo afianzar la idea de que su uso es el mejor seguro de vida cuando se viaja en coche. Para ello, la DGT recupera un anuncio que emitió en televisión en el año 1973 y en el que se decía: “por su seguridad use el cinturón de seguridad”; un mensaje que parece cosa del pasado…, pero no lo es, ya que después de casi 50 años, Tráfico tiene que seguir insistiendo en la importancia de su uso porque en pleno siglo XXI, uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico no lo llevaba puesto en el momento del siniestro.