Confapacal denuncia la “incapacidad de la Junta” para gestionar las ayudas de comedor

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León (Confapacal) denunció este miércoles la “incapacidad de la Junta” para gestionar a lo largo de la crisis del covid-19 las ayudas de comedor a las familias beneficiarias durante el curso escolar. “Después de casi dos meses, muchas de estas familias siguen a la espera de una solución por parte de la Administración. Necesitamos soluciones claras y urgentes”, indicaron en un comunicado recogido por Ical.

Desde Confapacal añaden que el hecho de que se haya transferido la competencia de la Consejería de Educación a la de Familia, ha dejado a muchas familias sin ayudas, por la falta de datos actualizados, cuando la primera conocía directamente la información de las familias becadas.

Además, consideran que se ha dejado fuera a grupos potencialmente vulnerables, ya que sólo se ha mantenido la ayuda a las familias becadas por motivos económicos, sin tener en cuenta que otras que tienen la beca concedida por otros motivos (viven en otras localidades, son familia numerosa, familias monoparentales o son víctimas de violencia de género) también podrían necesitarlo.

Del mismo modo, añaden, se ha dejado fuera a quienes no tienen beca del cien por cien. “Por extraño que pueda parecer, si una familia recibía una beca por importe inferior, ahora no recibe nada. Sólo reciben la ayuda quienes contaban con la ayuda completa. Esa decisión implica un incumplimiento de las obligaciones adquiridas y supone dejar sin ayuda a las familias en los momentos más difíciles”.

La Confederación suma falta de información y transparencia, por lo que muchas familias han dado por hecho que al no haber clases no tenían derecho a estas ayudas.” Otras no han sabido a quién recurrir para solicitar información. Muchas, con beca total o parcial concedida, siguen a la espera de las ayudas, la mayoría sin saber cuándo ni cómo las recibirán”

Según el Informe de presentación del curso 2019-2020 de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, este año hay una partida de 21 millones de euros destinada a hacer frente a las ayudas de comedor por motivos económicos y para el alumnado desplazado, lo cual incluye becas inferiores al cien por cien que no se están cubriendo.

“Es decir: había dinero asignado, se habían concedido las becas, se estaban dando las ayudas y, de la noche a la mañana, Educación se desentiende y muchas familias se quedan sin apoyos, probablemente cuando más lo necesitan. Todo esto, no hemos de olvidarlo, mientras el curso escolar continúa y las familias tienen que conciliar y lidiar con la situación cada una como puede”.