PSOE, CB y Podemos se alian para gobernar Ponferrada con “transparencia, comunicación y lealtad” y a hacer a Olegario Ramón alcalde

Pacto de Podemos, PSOE y CB para gobernar el Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

La convocatoria de una rueda de prensa en la mañana de este lunes lo presagiaba, pero faltaba la confirmación. Y finalmente se ha realizado. A las 11:30 horas, los candidatos del PSOE, Olegario Ramón; de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz; y de Podemos, Lorena González, anunciaban el pacto entre las tres formaciones que lideran para gobernar el ayuntamiento de Ponferrada. De esta manera, Olegario Ramón, ganador de las elecciones municipales, será el próximo alcalde de Ponferrada. A sus nueve concejales se unirán los dos de Coalición por El Bierzo y los dos de Podemos, sumando en conjunto 13, mayoría absoluta. En la oposición quedan el PP, con seis concejales, y Ciudadanos, USE y PRB, con dos concejales cada uno.

El acuerdo al que han llegado las tres formaciones “da prioridad a la estabilidad, al respeto y a la voluntad popular de conformar un gobierno progresista en el ayuntamiento de Ponferrada”, manifestó Ramón, que reconoce que “ha habido diferencias” a la hora de negociar pero que “no ha sido complejo” llegar a un acuerdo. Así, para los próximos cuatro años, comprometen “transparencia, comunicación y lealtad”, sin excluir al resto de grupos. “Este acuerdo no impide que otras fuerzas se sumen y apoyen nuestras decisiones”, manifestó Ramón, que puntualizó que, “eso sí, de no hacerlo, les pido que no las boicoteen”. Ante un mandato que prevé “complejo”, Ramón agradeció a CB y Podemos su “responsabilidad para poner por encima de todo los intereses generales de la ciudadanía” y “sumar fuerzas en un momento en que la ciudad está necesitada de grandes consensos”.

En palabras del portavoz de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, el compromiso entre las tres fuerzas va “mas allá de un pacto de gobierno; la lealtad al PSOE y a Olegario Ramón es absoluta”, si bien puso el límite de esa lealtad en “la legalidad” de los acuerdos. Muñoz recordó que el PSOE fue el “claro ganador” de las elecciones y aludió a la “vocación de cogobierno” de su formación, siempre a favor de gobernar con la lista más votada, en la pasada legislatura no solo con el PP en Ponferrada (una experiencia mala en su opinión pues finalmente CB fue, según sus palabras, ‘coposición’) sino también con el PSOE en el Consejo Comarcal. Muñoz, asimismo, agradeció a Podemos “su disposición a este acuerdo” -a pesar de las diferencias que durante la campaña tuvo con Lorena González-.

González, por su parte, manifestó que “la decisión de apoyar al PSOE se ha tomado por dos motivos: desalojar al PP del ayuntamiento de Ponferrada después de dos décadas de gestión nefasta y sumisión a la Junta de Castilla y León” y “porque no podemos permitir un gobierno que no atienda las necesidades y los intereses de los ciudadanos”. Sobre sus relaciones con Pedro Muñoz, González manifestó que su pacto es con el PSOE y que es a este partido al que le corresponde liderar el equipo de gobierno. La candidata de Podemos consideró que el acuerdo supone “el comienzo de una nueva etapa en Ponferrada” y recalcó que el “punto de unión” del acuerdo es la coincidencia de programas entre PSOE y Podemos en asuntos “como la municipalización de los servicios públicos o la mejora de las prestaciones sociales”. En esa línea, valoró que se establezca una “hoja de ruta conjunta” basada en esos “puntos de encuentro” y reclamó “altura de miras y lealtad” para “garantizar el cambio político y social y recuperar las instituciones”.

En los próximos días se dará a conocer la letra pequeña del acuerdo y el reparto de concejalías, si bien PSOE y Podemos han adelantado, en respuesta a los medios, su pretensión de municipalizar los servicios de limpieza, parques y jardines y transporte urbano. CB afirma que apoyará todas las municipalizaciones que los servicios técnicos municipales estimen viables técnica, económica y jurídicamente.