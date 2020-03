Confirmados tres nuevos casos de coronavirus en León capital, que ya suma cuatro contagiados

Imagen del Hospital de León a la llegada de un paciente contagiado con coronavirus. / EBD

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, acaba de confirmar tres nuevos casos positivos de coronavirus Covid-19 en León, con lo que la cifra se eleva ya a siete afectados en la comunidad autónoma, después del positivo declarado esta misma mañana en Salamanca, una estudiante de 19 años que viajó a Italia en febrero, que se encuentra estable y en aislamiento domiciliario.

después del positivo confirmado esta misma mañana de una estudiante de Salamanca de 19 años que viajó a Italia en febrero y que se encuentra estable y en aislamiento domiciliario, según confirmó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que también defendió la actuación de los profesionales de Sacyl en el caso del caminero de El Bierzo frente a la críticas lanzadas hoy mismo desde el sindicato UGT.

Los nuevos casos de León son dos varones de 27 y de 25 años, y una mujer de 55, que presentan sintomatología leve compatible y un estado de salud estable. Los tres permanecen en sus domicilios en distintas localidades de la provincia leonesa, en situación de aislamiento y vigilancia epidemiológica. Se trata de dos casos importados, pues dos de ellos reportan recientes viajes a Italia y el tercero es un posible contacto local con personas procedentes del Corea del Sur.

Casado explicó que los tres nuevos casos de León no tienen ninguna relación, a excepción de que en fechas recientes viajaron al norte de Italia, y aseguró que de las 88 pruebas de detección molecular del coronavirus realizadas hasta la fecha en la Comunidad sólo han dado positivas siete.

Con relación a los contagiados, tanto la consejera, como la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, confirmaron que a excepción del camionero de El Bierzo, que se encuentra estable en el hospital de León, tanto el joven italiano ingresado en Segovia, como el ingeniero iraní hospitalizado en Valladolid, se encuentran “muy bien” y casi sin síntomas. Sobre los nuevo cuatro nuevos casos confirmados esta mañana, indicó que están en perfecto estado y con una sintomatología leve .

Además, Pacheco explicó que en los nuevos casos conocidos se está realizando el estudio de contactos para tomar medidas preventivas, a la vez que recalcó que todos eran casos en estudio y que encuentran en sus domicilios.

Por su parte, la directora general de Salud Público confirmó que el caso más preocupante es el del camionero de El Bierzo, pero puntualizó que no fue ingresado por ser un caso sospechoso de coronavirus, dado que no presentaba una infección respiratoria, y sufrió una convulsión acompañada de vómitos. Además, indicó que fue trasladado a León por ser su lugar de residencia. En este sentido, la propia consejera indicó que hay sospechas de que el camionera sufra una patología concomitante, “ya que no estamos seguro de que el coronavirus el que haya provocado las convulsiones, ya que los estudios del líquido cefalorraquídeo han dado negativos”.

A su vez, Casado calificó de “magnífica” la actuación de los profesionales de Sacyl en el caso del camionero de El Bierzo, e insistió que la convulsión, que fue lo que provocó su ingreso, no está etiquetada como un síntoma de coronavirus. Además, explicó que cuando el paciente recuperó su nivel de conciencia y comunicó que había viajado a Italia, fue cuando se puso en marcha el protocolo de actuación en caso de coronavirus.

Por último, desde la Consejería de Sanidad se recuerda la puesta en marcha del teléfono 900 222 000 para información ciudadana sobre el nuevo coronavirus, disponible las 24 horas del día y en el que los usuarios pueden plantear sus dudas al respecto y donde se les informará sobre la manera a actuar. Además, se aconseja llamar a este teléfono antes de acudir a un centro asistencial.