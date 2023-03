El Congreso aprueba tramitar la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' con el Gobierno dividido

La secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández. / Congreso.es

El Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de la proposición del PSOE para cambiar la ley del 'sólo sí es sí' por 231 votos a favor, 56 en contra, entre ellos los de Unidas Podemos, socios en el Gobierno de coalición, y 58 abstenciones. En el debate parlamentario las dos formaciones que conforman el Ejecutivo de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, cayeron en el reproche mutuo, y tras la votación no hubo aplausos en el hemiciclo.

Así, la secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández, pidió a UP que deje "sus peroratas" y "hablen de soluciones, es lo maduro y lo serio" aseveró, mientras que Unidas Podemos acusó a su socio en el Gobierno de "traicionar" al feminismo, aunque ninguna de las dos formaciones hicieron referencia a que 700 agresores sexuales han visto reducida su condena y otros 70 han sido excarcelados con la entrada en vigor de la norma del departamento de Irene Montero.

Fernández señaló que "es evidente que la ley no está funcionando adecuadamente" y que por ello hay que "corregir los errores que han provocado dolor en las víctimas y alarma en la sociedad", circunstancias que "el PSOE lamenta profundamente".

La diputada Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, además de llamar traidores a los socialistas por la propuesta de reforma de ley, les reprochó que el aplauso de hoy "cuando se apruebe la proposición será el aplauso de la vergüenza" y reiteró en varias ocasiones que "el consentimiento no se toca. Sólo sí es sí". La diputada socialista Fernández había explicado antes que "del consentimiento no se ha tocado ni una coma", mientras que Muñoz reivindicó las conquistas feministas logradas por su partido y que defenderán "aquí dentro y en las calles".

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, arremetió contra ambas formaciones y recordó a la ministra de Igualdad que cuando no se hace bien su trabajo "sí, claro que se puede dimitir", parafraseando el eslogan de UP 'Sí se puede', y al PSOE le recordó que cuando no se hace bien una ley "se puede cesar" a la persona responsable.

La secretaria general del PP instó a "asumir responsabilidades" y culpó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del fracaso de la ley que "ha generado tanto dolor y rechazo a la sociedad". Concluyó que "ésta es la ley de Pedro Sánchez". "Hay que ser claros. El debate que nos acompaña no va por la alarma social de los excarcelados sino por la alarma electoral, es lo que les preocupa, el desplome demoscópico de Sánchez. Son las encuestas y no los daños causados" lo que le preocupa al PSOE.

Socios

Los socios del Gobierno se manifestaron divididos. Así, Bel Pozueta (EH Bildu) señaló que abordar la rectificación de la ley "de la mano de la derecha" es "un mal comienzo" y avanzó su voto en contra, mientras que Pilar Vallugera, de ERC, resaltó que la modificación que propone el PSOE no podrá solucionar la situación de excarcelaciones y rebajas de pena que se han producido.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, por su parte, se centró en el profundo desconcierto social que ha provocado la norma de Igualdad y la necesidad de "reparar la conmoción social generada" por las rebajas de condenas, y abogó por "buscar la mejor situación técnica".

La diputada de Ciudadanos Sara Giménez señaló que la propuesta socialista "llega tarde" y por esto instó a que se tramite "por el procedimiento de urgencia", mientras que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, pidió "perdón a las víctimas por el "daño que ha causado no solo mujeres sino también a los niños".

Vox, por su parte, que no desveló el sentido de su voto y volvió a culpar a los inmigrantes de las agresiones sexuales, también acusó al PP de "poner una vela a Dios y otra al diablo" al apoyar la proposición socialista. La diputada Carla Toscano le espetó al Gobierno que sus integrantes "serán responsables de cada delito sexual que cometan los excarcelados".

El PdeCat anunció que respaldará la reforma y reprochó al PSOE y a UP no haber llegado a un acuerdo, y JxCat anunció su voto en contra de la propuesta de reforma de la ley.