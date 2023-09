El Congreso tumba la investidura de Feijóo en primera votación

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la segunda sesión del debate de investidura. / Congreso.es

El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles investir como presidente del Gobierno al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se quedó en los 172 votos a favor que tenía confirmados: los del PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Los otros 178 parlamentarios dijeron 'no' a su investidura.

En una votación a viva voz, uno a uno cada diputado, votaron en su contra, como estaba previsto, el resto de fuerzas parlamentarias: PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, que fueron desgranando en sus intervenciones los motivos de su rechazo a la investidura de Feijóo. Los primeros cuatro partidos lo hicieron en la sesión del martes y los otros tres en la de este miércoles.

Feijóo necesitaba en la primera votación de este miércoles lograr la mayoría absoluta. Tendrá una segunda oportunidad para ser investido este viernes, al menos 48 horas después de la votación de este miércoles (es decir, a partir de las 13.22), y en ella le valdrá con sumar a su favor una mayoría simple del Congreso, más síes que noes. Sin embargo, si se repitiera, como es de prever, la votación de 172 frente a 178, la investidura del líder del PP será definitivamente rechazada el viernes.

El presidente del PP presentó su programa de gobierno en su intervención del martes y se postuló como un candidato a la investidura “libre” frente al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que desde su punto de vista se pliega “a todas las exigencias” del independentismo con la intencionalidad de seguir en el poder.

Feijóo incidió en que para ser jefe del Ejecutivo le “bastaría” con “aceptar” que “la amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán" y que "no se resolverá de forma definitiva si no contemplamos el derecho a decidir de un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga”.

Tras repetir esa idea, Feijóo dejó claro que no piensa defender eso porque tengo "principios, límite y palabra”. Y “fuera de la Constitución no hay democracia”, sentenció, además de definirse como un "presidente de fiar" para Cataluña y el País Vasco y avisar a Junts y al PNV de que Sánchez les puede engañar.

“Descolocar”

El PSOE sorprendió en el debate al optar por el diputado por Valladolid Óscar Puente para dar la réplica a Feijóo. El objetivo, que creen logrado, era “descolocar” al líder del PP que buscaba un ‘careo’ con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien asistió a todo el debate sin tomar la palabra en ningún momento.

Puente dedicó su intervención a “desmontar” el mantra de Feijóo de que debe gobernar por ser la lista más votada con el argumento de que él también fue el que más votos recibió en las elecciones municipales pero la Alcaldía de Valladolid la perdió en favor de una coalición entre PP-Vox. “De ganador a ganador" de las elecciones, "en democracia no vence el que saca más votos sino el que logra formar gobierno”, espetó Puente a Feijóo para regocijo de Sánchez, que se reía desde su escaño.

El otro hilo que empleó Puente en su intervención fue el de cuestionar el liderazgo de Feijóo en el PP hasta el punto de que afirmó que "llevan un mes preparándole el finiquito”. El exalcalde vallisoletano también trasladó al PP que “pierdan toda esperanza de quebrar este PSOE que tanto les molesta”.

Feijóo, de hecho, arrancó el martes su réplica al PSOE burlándose de que el turno socialista no lo ejerciera Sánchez. “¿Me pedía seis debates en la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo?”, inquirió. Fuentes de Génova interpretaron que, con su ausencia, Sánchez “ha preferido ahorrarse otra humillación” y concluyeron que "no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE”.

“Gravísima amenaza”

Tras los dos grandes partidos, el líder de Vox, Santiago Abascal, abogó por que su partido y el PP ratificaran la validez de sus acuerdos alcanzados en distintas comunidades y ayuntamientos y su cumplimiento “íntegro y legal” y planteó a Feijóo “unidad de acción” frente a la “gravísima amenaza de la autocracia de Sánchez”.

Sobre Sánchez, Abascal aprovechó su intervención para señalar que es “líder de violaciones” y le avisó de que “tarde o temprano” tendrá que dar explicaciones “por cada uno de los cheques sin fondos entregados a los enemigos de España” Dirigiéndose a los separatistas, les solicitó que “no se les ocurra decir a los españoles que lo que vale es la ley del más fuerte”.

Como ocurrió con el PSOE, tampoco por Sumar habló su líder, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, quien, según apuntaron a Servimedia fuentes de la formación, habría tomado la palabra si lo hubiera hecho Sánchez, pero desistió de hacerlo tras avisarles los socialistas de su elección como ponente en el debate.

Así, Sumar otorgó su representación a su portavoz en el Congreso, Marta Lois, quien les pareció más apropiada e "institucional" que un diputado raso como Puente. Lois lamentó que en el debate no se estaba hablando de la política útil sino de “ruido”, y describió el intento de Feijóo como “el final de un viaje triste, gris, errático, lleno de mentiras, de bandazos”, y sin “asumir el lugar que le dieron las urnas”.

Además, defendió la amnistía frente al PP y Vox, partidos que cree que critican la iniciativa que abandera Sumar y podría aceptar el PSOE porque están "en contra de todo lo que pueda evitar que gobiernen". En su opinión, con la amnistía "no se rompe España", sino que "se descomponen las derechas".

1 de octubre

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señaló que “una amnistía para los hechos del 1 de octubre ha de poner las bases para que haya un nuevo 1 de octubre” y “se vuelva a votar”. En concreto, subrayó que “no se puede amnistiar un conflicto político sin contemplar una solución para este conflicto”, que, a su juicio, es “votar” en un referéndum en Cataluña.

La representante de Junts, Miriam Nogueras, advirtió de que “hoy no existen las condiciones para llegar a ese gran acuerdo” que permita un Gobierno encabezado por Sánchez, pero a la vez dejó claro a Feijóo que “no va a recibir ningún voto” de su formación tras el “ataque” a todos los catalanes que le imputó por su discurso y por la manifestación del domingo en Madrid contra una eventual amnistía.

En nombre de EH Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, acusó a Feijóo de hacer “política con mentiras e insultos” y de tener como única estrategia “la confrontación contra los independentistas para obstaculizar la formación del nuevo gobierno”, y señaló que “la oposición a la ultraderecha, más allá de las siglas que ésta tenga, es casi unánime entre la ciudadanía vasca”.

Amnistía

El del PNV, Aitor Esteban, aseguró que en su formación prefieren apostar por la amnistía si el PP les plantea el dilema de elegir entre ésta y apoyar la investidura de Feijóo, y reiteró que no podía apoyar la investidura porque necesitaba los votos de Vox, algo que supondría normalizar a la “ultraderecha”.

En el Grupo Mixto, el diputado del BNG, Néstor Rego, acusó a Feijóo, de "echar la culpa a los demás de su mala gestión" y de ir en contra de los intereses de los gallegos. Le demandó que "revindique su galleguidad" y trate de convencerle del beneficio de un presidente gallego para su comunidad, después de la experiencia a su juicio negativa de Mariano Rajoy.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, explicó que el apoyo de su partido Feijóo es por su “compromiso” con la “agenda canaria” y descartó que en su voto haya “cuestiones ideológicas”, ya que “pactar o consensuar con alguien no significa asumir su ideología”.

El de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, aseguró que investir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno “e s lo mejor para Navarra y también para España”, por lo que reiteró que votará a favor de su investidura. No obstante, advirtió de que su formación es “exigente”, sobre todo para “reivindicar” las cuestiones que “inquietan” a la comunidad foral.

Antes del último turno de Feijóo, en el que dio las gracias a los participantes en el debate y a los partidos que le respaldan, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, cargó contra la “cobardía” de Sánchez por callar en el debate aunque afirmó que este silencio evidencia que Sánchez es capaz de “vender a España a costa de lo que sea, con un único y exclusivo interés personal”.

Con un discurso en el que confrontó el proyecto del PP con el del Ejecutivo actual, Gamarra instó a Sánchez a que diga “abiertamente” el “peaje” que le hacen pagar los independentistas para continuar al frente del Ejecutivo y le reprochó que no se puede “poner entre paréntesis el estado de derecho” ni emplearlo “como precio de alquiler a cuatro años más en la Moncloa”. Y como el estado de derecho “no puede ser moneda de cambio ni estar en venta”, sentenció la secretaria general popular, “no hay alternativa digna a un gobierno de Feijóo”.