El Consejo Consultivo espera “un acuerdo entre los grandes partidos” para su renovación

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, expresó este lunes su esperanza de que “haya un acuerdo entre los grandes partidos” con vistas a la renovación de esa institución propia de la Comunidad Autónoma. “Se necesita una mayoría muy grande y, por lo tanto, requiere conversaciones y acuerdos, no solo de los órganos, sino también de las personas”, indicó.

“Nosotros no somos quién para opinar sobre la renovación. Somos los sujetos pasivos. Terminamos nuestro mandato hace un año y no podemos decir más. Tenemos opción todos a renovar y, en el caso del presidente, solo es posible renovar un mandato”, expuso.

Agustín Sánchez hizo estas declaraciones en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León antes de participar en el acto solemne de presentación de la Memoria correspondiente a 2023 de esa institución propia de la Comunidad Autónoma y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. También intervino el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ley de Concordia

Por lo que se refiere a la Ley de la Concordia, Sánchez de Vega recalcó, “sin entrar en el contenido”, que “no ha llegado el asunto”, de manera que “no hay juicio que emitir, ni siquiera juicio personal”.

En este contexto, apuntó que existe la vía de la consulta facultativa, “cuando lo acuerda la unanimidad” de la Mesa de las Cortes y apostilló: “Esa era la clave. En cuanto hubo un voto negativo por parte de alguno de los miembros que forman la Mesa, no se puede plantear porque la Ley del Consejo establece que tiene que haber unanimidad”.

“No me parece ni bien ni mal. Es una posibilidad que existe en otros consejos consultivos de España, en Cataluña y en Canarias, si no recuerdo mal. Los consejos consultivos emiten dictamen cuando se los pide el Parlamento, justamente en ese momento en el que se ha iniciado la tramitación de una proposición de Ley, y todavía no ha habido plazo de enmienda”.

Por otra parte, recordó que “las minorías pueden pedir a los consejos consultivos que emitan dictamen” sobre una proposición de ley. “El documento que presentan los parlamentarios para ser tramitado y llegar al éxito de una ley se denomina proposición de ley. Hay otros consejos. Nosotros tenemos esa posibilidad, una posibilidad facultativa, con esas condiciones. La única posibilidad de que llegue al Consejo Constitutivo es la unanimidad de la Mesa de las Cortes”, insistió.