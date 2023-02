El Consorcio del Ponfeblino cierra filas en torno al tren turístico

La presidenta del Consorcio del Ponfeblino Alicia García, el alcalde de Villablino Mario Rivas y el responsable de la empresa ARMF ‘Mantenimiento y Proyectos Ferroviarios S.L’, Manel Ramos, compañía adjudicataria de los talleres ferroviarios de Villablino desde julio de 2021, cierran filas en torno al tren turístico y defienden la realidad y la viabilidad del proyecto tras la resolución provisional del Instituto para la Transición Justa, que aprueba cuatro millones de euros para la recuperación del Ferrocarril Cubillos-Villablino. «Resolución provisional que en unos días será definitiva», recalca Alicia García.

Todos coinciden en señalar el buen estado de conservación de la vía ferroviaria. «El ferrocarril fue construido para llevar grandes cantidades de carbón. Se reparó en los años 90 y tiene una infraestructura capaz de admitir pesos de más de quince toneladas por eje», asegura Ramos.

La presidenta del Consorcio se pronuncia en la misma línea. «Es una línea muy sólida porque soportaba muchas toneladas de carbón. De ahí la calidad que tiene el trazado», independientemente de que en los últimos años «solo se haya hecho el mantenimiento que humildemente han podido llevar a cabo los Ayuntamientos, el Consejo Comarcal del Bierzo, el Consorcio y ARMF, que ha efectuado labores de desbroce y de limpieza».

El trazado, en comparación con el trasiego y el peso que soportaba antes, «es suficientemente capaz de tolerar el transporte de los viajeros en circunstancias de seguridad máximas», apuntó Manel, quien a la vez recordó, que antes de la pandemia su empresa «consiguió llegar hasta Palacios del Sil, sin problema, con la locomotora 1004».

Palmo a palmo -insisten- se ha recorrido y comprobado el estado de la infraestructura ferroviaria, de los túneles y de los puentes. Y todos coinciden en que su conservación «es más que suficiente para la puesta en marcha del Ponfeblino». Aún así García y Ramos apuntan a dos actuaciones concretas como las más importantes y urgentes. Son «el descalce de la vía en la carretera de Librán y el derrabe de pizarra cerca del apeadero de Corbón». También serán necesarias labores de limpieza de cunetas y desbroce general y consolidación de taludes, «además de las otras actuaciones que figuran en el informe técnico», precisa Ramos.



Respecto a los túneles y puentes, Ramos se ha mostrado tajante asegurando que «están en un excelente estado estructural». Concretamente, en el puente del embalse de Las Rozas, el responsable de ARMF afirma que se llevó a cabo una acción urgente para consolidar la pilastra, «a falta de la obra comprometida por la Junta de Castilla y León, para su protección de la ribera del río Caboalles».

El informe técnico

Dieciocho mil euros fueron los que la Junta de Castilla y León otorgó al Consorcio del Ponfeblino para la elaboración del informe técnico que recoge las actuaciones que serán necesarias para la puesta en marcha del ferrocarril.

En su elaboración participó la empresa ARMF. «Se redactó en base a una labor de muchos meses. Se visitó todo el ferrocarril metro a metro y todos sus elementos estructurales para tener una conciencia muy clara del estado en el que se encontraba», y tal y como defiende Manel Ramos, «es un fiel reflejo de la realidad». Palabras que apoya la presidenta del Consorcio Alicia García, «nos tenemos que centrar en esa realidad, no pretendemos engañar a nadie, estamos hablando de hechos», insiste.

Porque tal y como subrayan, ese mismo documento es el presentó el Consorcio a la línea de subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «La resolución en unos días será definitiva y vamos a iniciar las obras. Esto es una realidad», destaca García, al tiempo que pone el acento en el hecho de que «queda demostrado que aquella idea del Ponfeblino, que hace años tuvieron unas personas, no era tan descabellada».

Concurrencia competitiva

«El proyecto del Ponfeblino lleva coleando desde hace muchos años porque ha pasado por diferentes fases», señala el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

El plan, continuó diciendo, ha sido ahora cuando se ha aprobado «dentro de una concurrencia competitiva del Ministerio y el Ponfeblino ha resultado elegido por el Instituto de Transición Justa. No es una promesa de una administración superior ni de una local, es una concurrencia competitiva a la que se ha optado, ha salido adelante y ha sido seleccionado. Es una novedad que nunca se había dado», remarca Rivas, al tiempo que se pronuncia en la misma línea que Ramos y García «es una realidad a través de fondos europeos. Esto no deja ningún tipo de duda».

Los cuatro millones de euros

Tres años es el plazo de ejecución de las obras. Y cuatro millones de euros es la cantidad subvencionada para acometer los trabajos. Cuantía que, tal y como defienden García y Ramos, servirá para poner a circular el Ponfeblino.

Inicialmente, se llevará a cabo la recuperación de la infraestructura viaria y de los materiales móviles, si bien es cierto, las estaciones y los apeaderos, que son elementos patrimoniales muy importantes, quedan fuera de esta línea de subvenciones. Aún así, la cuantía para reparar las estaciones y los apeaderos y la puesta en marcha del plan de desarrollo comercial del Ponfeblino «no ascenderá a las cantidades imaginativas de las que se está hablando. El ferrocarril necesita una renovación, no una construcción desde cero», matiza Ramos. La intención es optar a otras líneas de financiación para abordar esta segunda fase.



Y dentro de ese plan comercial, la idea es que, tal y como ha explicado el responsable de ARMF, el ferrocarril «funcione regularmente y no solo los fines de semana. Esto no es un capricho de fin de semana porque sería insostenible».

¿Ponfeblino o vía verde?

Ramos y García han incidido en el hecho de que el desembolso económico que supone la recuperación de la vía «es mucho más barato que ejecutar una vía verde. Los números así lo demuestran y se puede hacer el cálculo en cualquier momento», sostiene el responsable de ARMF, quien a la vez defiende que con el Ponfeblino «se protege el patrimonio industrial tanto de la infraestructura como de los vehículos ferroviarios».

Alicia García, por su parte, explica que no es viable la construcción de una vía verde porque «el trazado no lleva veinte años en desuso ni el noventa por ciento de la vía está desmantelada. No lo digo yo, lo dice la Fundación de las Vías Verdes Españolas», termina diciendo.

Últimas reflexiones

Para Rivas, Ramos y García el Ponfeblino es un proyecto tractor y territorial «que permitirá aprovechar un patrimonio cultural, histórico y minero de Laciana y El Bierzo que se debe conservar. Un plan a imagen y semejanza de los que se realizan en muchos países europeos con ferrocarriles que se han vuelto turísticos», puntualiza Manel Ramos.

Un proyecto, insiste el responsable de ARMF, que, además de contar «con la simpatía y el trabajo realizado por la Junta de Castilla y León, que es imprescindible, ha sido apoyado por el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y los alcaldes de Ponferrada, Cubillos, Toreno, Páramo del Sil, Palacios y Villablino». Ninguno de ellos, asegura Ramos, «desmerece este plan. Independientemente de los colores políticos, han sabido unirse. Es una prueba de que cuando el territorio trabaja en común, salen las cosas adelante».



En el mismo sentido se pronunció la presidenta del Consorcio del Ponfeblino. «El ferrocarril es un elemento dinamizador de todo el valle y es nuestro deber como sociedad preservarlo y darle un segunda vida para que las generaciones venideras conozcan cuál ha sido nuestra historia».

Por último, según explicó Rivas, el objetivo es «poner sobre la vía una locomotora con unos vagones que cumplan con las características de un tren turístico, adaptado siempre a la normativa vigente. Es el primer paso sobre el que estamos trabajando», admitió. Para finalizar, el alcalde también apuntó a que «hay a quien no le interesa, por discurso político, que las administraciones saquen adelante el proyecto», concluyó diciendo.