Constantino Marcos: ‘La única vía para que las zonas rurales afronten el reto demográfico es dar la confianza al PSOE el 10 de noviembre”

El lacianiego Constantino Marcos repite en el puesto número tres en la lista del PSOE al Senado por la provincia leonesa en las próximas elecciones del 10 de noviembre. En los comicios celebrados el 28 de abril, más de 89.000 leoneses apoyaron su candidatura. Nació en Villager de Laciana, si bien es cierto, lleva toda su vida viviendo en Caboalles de Arriba. Su trayectoria orgánica dentro del PSOE es amplia. Presidió la gestora de la agrupación socialista de Laciana, Babia y Omaña en 1999, fue secretario General -de la misma agrupación- entre 2000 y 2004 y desde 2012 es secretario de Organización del PSOE de Laciana. Además desde diciembre de 2017 es secretario de Ganadería dentro de la secretaría de área de Desarrollo del Medio Rural.

¿Confía en que el próximo 10-N los leoneses vuelvan a avalar su candidatura como candidato socialista al Senado por León?

Desde el PSOE de León estamos trabajando para que así sea. Necesitamos la confianza de los ciudadanos y ciudadanas para construir un país de progreso y que nuestra provincia de León no se quede atrás y sea una provincia moderna, emprendedora, que genere empleo y fije población.

¿Es la defensa del medio rural su principal carta de presentación?

Por supuesto que tiene que ser una de ellas, pero nuestro objetivo es mejorar a todos los niveles la calidad de vida de la ciudadanía. Pero en mi caso particular y viviendo en una zona rural, me siento muy comprometido con estas zonas y conozco las desventajas que tenemos frente a las zonas urbanas. En base a esta discriminación nuestros esfuerzos han de ir en el camino de eliminar esas desigualdades para que toda la ciudadanía tenga los mismos derechos y los mismos servicios en las zonas rurales que los que tienen las ciudades.

¿Cuál es el trabajo que desarrolla el Senado?

La Constitución española de 1978 otorga a las Cortes Generales y, por tanto, al Senado, la potestad legislativa del Estado, la aprobación de sus presupuestos y el control de la acción del Gobierno. A estas funciones se añaden otras como la función legislativa, presupuestaria, autorización de tratados internacionales, control e impulso político, integración territorial y la elección de los miembros de otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Administración de RTVE, la Agencia de Protección de Datos, el Observatorio de la Vida Militar y la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Todo ello se aborda desde la Presidencia del Senado, la mesa del senado, las comisiones y el pleno. En caso de no modificar los textos debatidos remitidos desde el Congreso se envían para la publicación en el BOE, si desde el Senado se veta o modifican los textos se devuelven al Congreso para ser de nuevo debatidos en la Cámara Baja.

El próximo 10 de noviembre España vivirá sus cuartas elecciones generales en cuatro años. ¿Es importante que los ciudadanos acudan a las urnas?

Es importantísimo. El voto ya es importante en sí mismo porque es un derecho adquirido con mucho sufrimiento y que por respeto a los que lucharon por ello no debemos tomar a la ligera. Todas las elecciones reflejan en el resultado el mapa político que nos va a representar. Si no vamos a votar, nuestra opinión y nuestro voto no estarán representados en ese mapa político que va a decidir el futuro de nuestro país. Cuanta más gente vaya a votar, más se acercarán los resultados a lo que la mayor parte de la ciudadanía quiere que la represente.

¿Cuáles son las propuestas del PSOE para una comarca rural como Laciana?

El PSOE ha demostrado su compromiso con las zonas rurales con la elaboración de una estrategia nacional frente al reto demográfico, cuyas directrices generales se aprobaron en marzo y se está abordando el mismo con políticas de carácter transversal que implican a todos los ministerios y a todos los niveles de la administración, avanzando en la cultura de la cooperación con comunidades autónomas y diputaciones.

En primer lugar queremos garantizar el acceso a los servicios básicos en todo el territorio, la sanidad y la educación públicas, la atención a la dependencia, las infraestructuras, los transportes, la vivienda y la conectividad física y digital del territorio.

En segundo lugar, vamos a propiciar la generación de ocupación con la promoción del emprendimiento, el trabajo autónomo y vamos a reducir las cargas fiscales y administrativas, además de que también queremos dar un nuevo impulso al sector agroalimentario con la promoción del turismo sostenible de interior y la apuesta por el fomento de las energías renovables y del tejido industrial asociado.

A esta estrategia lo acompañará el Plan Nacional de Desarrollo Rural que revitalizará la estructura social y económica del mundo rural así como dirigir los fondos europeos a la creación de ocupación joven, preferentemente en mujeres del medio rural.

Por último, consideramos que el abordaje del reto demográfico implica la defensa de un modelo de convivencia y de cohesión territorial en el que es imprescindible la defensa de los ayuntamientos, reforzando sus competencias y financiación, para que puedan dotar de mejores servicios a sus entornos. Por este motivo, uno de los objetivos del PSOE es la defensa de los ayuntamientos, porque creemos en la política de proximidad y cercanía y porque entendemos que defender a los ayuntamientos es defender la vida de nuestros pueblos.

España necesita un gobierno fuerte, sólido y estable, capaz de afrontar las reformas estructurales para combatir el drama económico y social que implica la despoblación y la única vía para que estas zonas afronten el reto demográfico y avancen, es dar la confianza al PSOE en las próximas elecciones del 10 de noviembre.

En materia de transición ecológica, ¿qué medidas inmediatas plantea el PSOE para una comarca como Laciana?

En la transición ecológica Laciana necesita doble apoyo. Por una parte el de la transición ecológica y por otra, de la transición justa.

Tenemos que acceder a las ayudas de la transición justa que tienen que venir de la mano del Gobierno central, por lo que es urgente tener cuanto antes un gobierno estable y del PSOE que es quien apuesta decididamente por ayudar a las comarcas mineras.

Y, por otro lado, también la transición ecológica que se tiene que centrar en los dos ejes que ahora tienen más posibilidades en esta comarca como son el turismo y la ganadería.

Incentivaremos la producción sostenible en el sector agroalimentario, en el contexto del Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agrícola Común hacia formas de producción más sostenibles y compatibles con los objetivos climáticos y medioambientales, manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones.

Y, en materia de turismo tenemos que aprovechar todas las vertientes que nos facilita nuestro entorno: turismo deportivo, turismo patrimonial, turismo ecológico, turismo de ocio, etc.

Pero hay que tener en cuenta que el factor determinante que puede definir y conseguir estos retos tiene su parte importante y esencial en la apuesta de los que vivimos aquí. Nadie de fuera va a sentir nuestra tierra como nosotros y tenemos que facilitar la puesta en marcha de iniciativas privadas de nuestros vecinos para que puedan seguir viviendo aquí, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Tenemos que favorecer un medio rural vivo, inclusivo, que constituya un medio de vida atractivo para los jóvenes, fortaleciendo nuestro sector agroalimentario al tiempo que contribuyendo a la diversificación económica del medio rural.