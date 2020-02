Continúa el juicio contra José Luis Ramón, que se niega a contestar a la acusación particular de Cs

En el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ponferrada sigue desarrollándose el juicio contra José Luis Ramón, ex alcalde de Cubillos de Sil durante cuatro legislaturas y ex presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Varios testigos han se han ratificado este miércoles en se sacaron cientos de camiones de zahorras de la III Fase del Polígono de El Bayo, que dependía de la empresa pública Gesturcal, según informa en una nota de prensa Tomás Ramos, concejal de Ciudadanos en Cubillos y parte de la acusación particular junto a la exconcejala Montserrat Corral.

“Según lo declarado este miércoles, las extracciones nunca contaron con los permisos de la Junta de Castilla y León, propietaria del terreno ni los permisos de Minas ni a nivel urbanístico, al afectar a Suelo Industrial”, explica.

“Varios vecinos pertenecientes a la Asociación La Meda que hicieron las labores de vigilancia y control de esas extracciones han declarado que vieron como parte de ese material no fue a las obras públicas municipales sino que se empleó en infinidad de obras ajenas al Ayuntamiento, muchas veces los camiones tomaban direcciones distintas al pueblo –posiblemente en obras en Endesa, en La MSP, en el Canal Alto del Bierzo, en la Planta de Co2, en la CIUDEN o en el polígono de Cabañas, entre otras. Según la acusación resulta nada creíble lo declarado por el imputado que afirma que solo fueron 20 camiones de zahorra los que se sacaron de los terrenos del polígono del bayo y que el material extraído sólo se empleó en dos obras públicas”, añade la nota.

“El dinero pagado por esas extracciones o áridos no se sabe dónde ha ido. Siendo muy llamativo este “regalo” de áridos a numerosas empresas, sin control alguno”, continúa el escrito.

Los concejales que forman la acusación denuncian que ‘El Bayo’ “se lo cedió la Junta Vecinal de Cubillos del Sil a la Junta de Castilla y León, por lo tanto el alcalde no tenía ninguna potestad para sustraer a su antojo material alguno de un terreno que no era municipal”. Asimismo, según la Acusación “ha quedado acreditado en el juicio que los áridos se extrajeron de parcelas clasificadas como ‘industriales’ del Polígono sin los permisos legales”, indica la nota.

Además, el Ministerio Fiscal, según el comunicado, ha acreditado que “las referidas obras que dice el entonces alcalde disponía de proyecto y este no incorporaban en absoluto ninguna extracción ni aporte de este tipo de zahorras”. “En el polígono de El Bayo han quedado enormes socavones que se practicaron con la extracción de estas zahorras; siendo falsa lo alegado por la defensa de que se restauró el terreno con tierra vegetal.

“Tal y como puede comprobarse en la propia fase III del Polígono, en los socavones producto de la extracción se depositaron escombros de hormigón, neumáticos, raíces, escombros de asfalto y otros distintos residuos que nada tiene que ver con la tierra vegetal”, apostilla.

El juicio continuará el viernes con el testimonio de peritos y la fase de conclusiones; siendo destacado por el Letrado de la acusación particular, Víctor Álvarez Bayón, como el imputado se ha negado a contestar a las preguntas de dicha acusación y únicamente ha contestado al Fiscal y a su defensa.