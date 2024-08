Continúa la falta de oncólogos en el Hospital El Bierzo: “Nos sentimos muy desamparados y con miedo”

La situación del servicio de Oncología en el Hospital El Bierzo continúa lejos de solucionarse. De las cuatro plazas de oncólogos que hay, solo una está ocupada; otro de los médicos está de baja y las otras dos son plazas vacantes que están vacías después de que los médicos que las ocupaban se fueran a otros hospitales. Dichas plazas se intentaron cubrir por oferta pública de empleo, sin embargo, las personas que las consiguieron renunciaron a ellas y ahora se tienen que volver a sacar las dos vacantes a oferta pública antes de que se termine el año.

Ante esta situación, que se prolonga en el tiempo después de que el martes 21 de mayo el hospital berciano se quedara sin servicio de Oncología por falta de médicos, los pacientes piden una “solución urgente”. “Esto es un disparate, no entiendo que la Gerencia no haga nada, no entiendo que la Junta no mueva ficha, no entiendo por qué los políticos en Ponferrada no dicen nada”, lamenta una de las pacientes.

La mujer recuerda que fue una de las afectadas aquel día de mayo en el que se aplazaron todos los tratamientos, incluido el de ella. “Nadie nos dijo nada, nos presentamos a las 8:30, empezamos a ver que las enfermeras andaban revolucionadas y a escuchar rumores de que no había ningún oncólogo y a las 12:30 nos dijeron que no había ninguno, que uno estaba de baja y otros dos habían pedido traslado”.

A partir de entonces, en su caso personal, la mujer ha podido llevar a cabo su tratamiento de forma puntual, sin haber tenido que aplazarlo ningún día. Sin embargo, denuncia que cada día que acude a consulta le atiende un médico diferente. “Ahora tengo tratamiento cada 21 días y cada día que voy me atiende uno diferente. Tú ves que los oncólogos miran tu expediente unos minutos antes de que entres a consulta, y si tú tienes un tratamiento pautado, pues no es tan grave, pero a la gente que no le funciona el tratamiento o hay que tomar decisiones, eso no puede ser, tiene que haber un equipo de oncólogos que valore la situación, no que entres y veas que el médico no sabe qué ha pasado”.

Otra de las quejas de los pacientes de oncología en el Hospital El Bierzo es el retraso en las consultas. Actualmente, Sacyl garantiza la asistencia con médicos llegados de otros puntos de la Comunidad (Salamanca, León y Valladolid), pues solo hay un médico en plantilla. Esta misma semana, tal y como explican desde la Gerencia, hay tres oncólogos por la mañana, uno del Bierzo, que está en planta, y dos para consulta. Por la tarde, los lunes, martes y miércoles, hay otros tres oncólogos en consulta. Los jueves y viernes hay también tres especialistas por la mañana, dos consultas y uno planta, y por la tarde dos en consulta.

Sin embargo, las últimas consultas a las que ha acudido esta paciente, se ha encontrado a “un solo oncólogo atendiendo externas”. Es por eso que la mujer, que tenía cita a las 8:30, terminó entrando a medio día. Aún así, señala que este hecho “no es tan grave, porque ya se sabe que cuando vas al hospital no sabes a qué hora te van a atender”. El problema, explica, “es que no es lógico que esta situación se esté dilatando tanto en el tiempo porque esto fue a primeros de mayo, y estamos en agosto y nadie tiene ninguna solución”, lamenta la paciente.

“Nos habían comentado que dos plazas iban a quedar consolidadas en mes y pico y eso no ha sido así. Encima nadie quiere hablar a las claras pero por lo que comentan, está todo sin solucionar y nos sentimos muy desamparados y con miedo”, confiesa la mujer. “La gente que está en revisiones bueno, pero cuando estás en tratamiento y corre riesgo tu vida… Es una situación que bastante tenemos como para encimar agravar con más miedo e incertidumbre, y esperemos que las decisiones que se tomen sean las correctas”, sentencia.

Trasladar a los pacientes de Oncología a León

La paciente cuenta que “hay rumores de que están intentando trasladar Oncología a León, cosa que me parece ilógica”. La Gerencia niega “rotundamente” que esto sea verdad. “El consejero ha dicho que eso hay que solucionarlo y están en ello”, explican.

Asimismo, la Gerencia entiende las quejas “en cuanto a que cada día les ve un médico diferente”. Sin embargo, señalan que “el problema del Bierzo y de España en general” es la falta de médicos. “Comprendemos las quejas de los pacientes en el sentido de que no es lo ideal que cada día sean atendidos por un oncólogo y sería lo suyo que hubiera cuatro oncólogos en plantillas, pero faltan oncólogos en toda España”, concluyen.