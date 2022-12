“Convendría que el alcalde se pusiera de acuerdo consigo mismo antes de publicitar proyectos de proyectos”, dice Morala

Marco Morala, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, afea al alcalde la, a su juicio, “indefinición de los proyectos y el barullo en su presentación pública”.

“Un buen ejemplo hemos tenido con ese proyecto planetario europeo para salvar el comercio de Ponferrada, que luego ya no salva a todo el comercio, y que posteriormente se refiere solo al mercado de abastos y sigue sin contarse enteramente. Para que los proyectos salgan bien, hay que madurarlo suficientemente, explicar la cofinanciación y, en particular, el apoyo que sea seguro, porque a este paso va anunciar el proyecto de un anteproyecto de una idea de un embrión de proyectos”, dice Marco Morala.

Desde el PP, “está mal levantar expectativas que no se puedan cumplir solo por verse todos los días en los titulares y las redes sociales, pero está peor defraudar a alguno de los sectores que lo está pasando peor y que más ha sufrido las políticas municipales”, aseguran, “desde la política tributaria hasta la amenaza de cortar el acceso al comercio local por la mala planificación de la Zona de Bajas Emisiones”, consideran los populares.

“El grupo popular siempre apoyará cualquier proyecto para defender de verdad al comercio ponferradino pero no pueden ser incompatibles con el resto de medidas que adopta el equipo de gobierno, tampoco pueden ser improvisados, ni pueden ser, una vez más, yo invito y tú pagas", dice Marco Morala.

"Exigimos al alcalde que alinee sus medidas fiscales y module la Zona de Bajas Emisiones, de manera que no sean contraproducentes para el comercio local; le reclamamos una financiación municipal adecuada, como venimos pidiendo todo este mandato, sin confiar en que otras administraciones pongan dinero, que cuando no llega hace que todo proyecto sea inviable porque en Ponferrada el equipo de gobierno no se hace responsable de ayudar a los sectores económicos locales”, concluyen en el PP.