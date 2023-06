La DO Bierzo exigirá una protección especial para el viñedo viejo

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez; el de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo; y el vicepresidente de esta última, Miguel Antonio Álvarez, en la firma del nuevo convenio de colaboración entre estas entidades. / QUINITO

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo y la Academia Leonesa de Gastronomía han presentado este martes el nuevo convenio de colaboración entre ambas entidades. El presidente de la Academia, José Cañedo, ha destacado el carácter “puntero” de la producción vinícola de la comarca y asegurado que este impulso a la colaboración servirá para poner todavía más en valor los caldos bercianos.

Cañedo ha asegurado que en la ALG conocen las bodegas que conforman la DO y que ya existen nexos de colaboración, en materia de promoción en varios medios de radio y televisión o a través de las redes sociales. No son pocos, aseguró, los éxitos en la realización de eventos y premiso en que ambas instituciones han ido de la mano. Desde 2015 ya existen protocolos de colaboración que se verán reforzados con la firma de este nuevo convenio.

Los vínculos entre la Academia Leonesa de Gastronomía y el sector vitivinícola berciano quedarían reflejados, a juicio de José Cañedo, en las repetidas ocasiones en las que personajes del mundo del vino DO Bierzo, como José Prada, Álvaro Palacios o la asociación Bierzo Enoturismo han sido premiados por esta organización, de ámbito provincial.

El presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez, ha afirmado que están “encantados” de “ir de la mano” con la Academia en la promoción del vino en el resto de España y el todo el mundo. El mercado internacional, ha dicho, es “muy importante” pero también lo es “preservar” ese mercado local y nacional. Desde la DO calculan que un 50 por ciento de la producción de vino del Bierzo se vende en el norte de Europa, Estados Unidos y como respuesta a una creciente demanda desde Asia.

Adelino Pérez ha vuelto a recordar que los vinos del Bierzo están “en las cartas de los mejores restaurantes de España” y en este acto de firma del convenio con la ALG ha señalado que muchas veces se degustan acompañados de productos de la provincia de León.

El vicepresidente primero de la Academia, el berciano Miguel Antonio Álvarez, presente en el acto, ha señalado que la colaboración con la DO no será solo “institucional” sino que servirá para que los miembros de la Academia y de la Denominación de Origen conozcan todas las actividades de promoción, formación o charlas que se organicen tanto por una parte como por la otra, alcanzándose así una dimensión social. El plazo de duración de este convenio no está establecido pues se entiende que que será para siempre, “incluso cuando estén otros”, han dicho los responsables hoy en día de la ALG y la DO Bierzo.

Preocupación por los proyectos energéticos “que no generan riqueza en el territorio”

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, ha mostrado este martes su preocupación por algunos asuntos que afectan a la producción vitivinícola de la comarca. Aunque ha reconocido que la climatología calurosa y seca favorece al cultivo de la vid, sí despertó las alertas por los avisos de tormentas, que en los últimos días han sido bastante fuertes en el noroeste ibérico. En cualquier caso, calificó de “muy bueno” el estado de salud de la viña berciana y mostró su confianza en seguir “poco a poco promocionándola”.

En lo que se mostró “muy preocupado” fue en la proliferación de parques eólicos y macrohuertos solares en la comarca del Bierzo. Desde la DO reciben con asombro que “se hable de arrancar viñedo” cuando una de las marcas de distinción del vino berciano es que se obtiene de “viñedo viejo”. No vale de nada que se hable de recuperar los cultivos después de que se quiten las placas solares pues “una vez arrancas el viñedo viejo”, explicó Pérez, ya no se recupera hasta pasadas muchas décadas. La DO Bierzo, hombro con hombro con otras de Castilla y León, ya se encuentra elaborando una estrategia para conseguir de la Junta una especial protección para ese viñedo viejo.

La DO ha alegado y alegará contra las instalaciones eólicas y fotovoltaicas que perjudiquen al vino y a la economía berciana, aseguró su presidente, de manera que esta acción sirva para “luchar por el territorio”. A su juicio, la industria energética, tal como está planteada, “no genera riqueza en el territorio”. Una de esas últimas alegaciones es la hecha al respecto del parque fotovoltaico que se quiere instalar en 62 hectáreas del noreste del municipio de Cacabelos.