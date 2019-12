Convocada una acción de protesta contra la valorización de neumáticos usados en la cementera de Toral de los Vados

La asociación ecologista Bierzo Aire Limpio convoca una acción de protesta para este sábado, 28 de diciembre, en Ponferrada con la que pretenden mostrar su rechazo frontal al proyecto de valorización de neumáticos usados en la fábrica de Cementos Cosmos, en el municipio berciano de Toral de los Vados. Los convocantes piden a los asistentes que acudan vestidos de negro como símbolo de luto y ataviados con mascarillas antigás.

La acción tendrá lugar a las 12 horas en el entorno de la plaza Lazúrtegui y la ‘performance’ se incluirá posteriormente en un vídeo que prepara la entidad ecologista. “Pretenden hacernos creer que no afectará a nuestra salud, ni a nuestros bienes y productos naturales. Queremos dejarles claro que no nos engañan y que somos muchas las personas comprometidas con una cuestión muy simple: El Bierzo no se quema”, resumieron los organizadores de la protesta.

Cabe recordar que hace escasas semanas, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó que la autorización para que la cementera pueda sustituir parte del combustible fósil que utiliza en la actualidad por neumáticos fuera de uso podría llegar antes de final de año.