Ediciones El Criticón ha convocado el II Premio Akrón de novela negra, abierto a escritores en lengua española de todo el mundo y cuyo jurado estará presidido por Francisco Ansón Oliart. Los originales se pueden enviar hasta el próximo 15 de septiembre a través del correo electrónico de la editorial. La novela ganadora será editada en papel y ebook y el autor recibirá además un premio en metálico de 1.200 euros.

Las bases del premio son las siguientes:

Entidad convocante

Convoca este premio la editorial “Ediciones El Criticón”, propietaria de los sellos editoriales “EEC”, “AKRÓN”, “CSED” y del periódico digital “LA CRÍTICA”.

Participantes

Podrán presentarse a este premio los originales inéditos (no publicados ni en papel ni en digital) de género negro, de escritores de cualquier país del mundo.

Los participantes deberán aceptar las bases de este II Premio Akrón de Novela Negra.

Plazo de presentación de los originales

Desde el día de la convocatoria (23.04.2022) hasta las 24:00 del día 15 de septiembre de 2022.

Características de los originales

Deberán estar en lengua española.

Solamente se admitirán en uno de los formatos digitales siguientes: DOC, DOCX, RTF, TXT y PDF.

El texto de la novela no tendrá límites, ni máximo ni mínimo, de palabras.

Por cada novela se enviarán dos archivos al correo electrónico: [email protected].

El primer archivo contendrá el texto de la novela y el segundo los datos del autor. Ambos archivos tendrán como nombre el título de la novela, seguido el primero de la palabra TEXTO y el segundo de la palabra AUTOR.

Ejemplo:

Nombre del archivo 1: “El ocaso del inspector TEXTO”

Nombre del archivo 2: “El ocaso del inspector AUTOR”

Siendo en este ejemplo “El ocaso del inspector” el nombre de la novela presentada a concurso.

El Jurado

Estará presidido por don Francisco Ansón Oliart, y de él formarán parte el director de la “Colección Akrón de Novela Negra” don Leonardo García Llamas, la editora de La Crítica doña Catalina Seco Martínez y doña María Victoria Lescure Beruete, además de los escritores Juan Manuel Martínez Valdueza y Alejandro Estivill Castro.

El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer dentro del tercer trimestre del año 2022.

El premio podrá declararse desierto si a criterio del Jurado las novelas presentadas carecen de la calidad necesaria.

El premio

1.200 euros que aporta el patrocinador del Premio.

La edición en rústica y con solapas de la novela ganadora por parte de “Ediciones El Criticón” dentro de la “Colección Akrón de Novela Negra”.

Adicionalmente, edición en rústica, tapa dura y ebook de la novela ganadora en la plataforma Amazon, para su difusión internacional.

Restricciones

No se admitirán originales por medio distinto al indicado ni se mantendrá correspondencia electrónica con los autores, excepto para confirmar la recepción de sus trabajos.

Los originales presentados a este concurso no podrán presentarse a otro concurso o premio literario hasta que se emita el fallo del Jurado, que no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2022.